Na útoky odpovedáme prácou

Košice sa menia, menia sa od základov, od tých najmenších vecí. Od vecí, na ktorých závisí budúcnosť všetkých Košičanov. Naše mesto sa stáva férovejším, čestnejším a spravodlivejším. Výsledky neprichádzajú náhle, ale postupne.

Opravujeme historicky najviac ciest a chodníkov, k tomu aj osvetlenie na nových úsekoch. Za trhové ceny. V našom meste sa už zakázky nedohadzujú kamošom za dvojnásobok.

Nepredávame majetok mesta. Naši predchodcovia šafárili napríklad aj s bytmi. Za posledné roky ich predali vyše 50, my ani jeden. Naopak, tie čo zostali opravujeme a pomáhame slabším. Pracujeme aj na nových projektoch, kde by mohli bývať mladé rodiny. Opravujeme školy, škôlky, športoviská…

Jednoducho, rozhodli sme sa ísť ťažšou cestou. Neklameme, nekradneme, ale pracujeme systematicky. Zamestnávame odborníkov, nie straníkov. Dávame viac peňazí do športu, kultúry, slabším.

Postupne budeme mať nový moderný plavecký komplex, vynovenú Angels Arénu, Mlynský náhon, Dolnú bránu…

TO SA ALE NEPÁČI SILNÝM HRÁČOM V POZADÍ

A tí urobia čokoľvek, aby sa vrátili. Vačšinou na ich útoky nereagujem, snažím sa ich nevšímať a pracovať ďalej. Aj keď to býva občas nepríjemné. Na najnovšie útoky, z už v minulosti zdiskreditovaného média Košice:Dnes, však musím reagovať.

Košice:Dnes nedávno zmenili majiteľa a s tým prišla aj zmena jedného z ich poslaní. Ja ich za seriózne médium nepovažujem.

Najnovšie zverejnili video, ktoré nemá nič spoločné so žurnalistikou. Keby chceli navodiť dojem tajomnosti, odhalenia sprisahania, neurobili by to inak. Dramatická hudba, útok na emóciu, no žiaden obsah.

Prepáčte mi, ale toto nie sú praktiky média, ktoré chce objektívne informovať, toto sú praktiky niekoho, kto má úmysel diskreditovať.

Mesto ani len neoslovili. Musím to urobiť za nich. Tu sú základné fakty:

Fakt č. 1: To čo vo videu nazývajú biznis desaťročia sa volá Stratégia rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice a jej zmyslom je ušetriť a zefektívniť IT infraštruktúru mesta a jeho podnikov. Jednoduchá myšlienka je, aby si mestské podniky zdieľali jednu spoločnú IT infraštruktúru a tým šetrili oproti tomu, keď má každý z nich vlastnú. Každý rozumný človek vie, že keď sa niečo zdieľa, tak je to lacnejšie ako keď si každý kúpi svoje.

Fakt č. 2: 20. októbra 2020 to schválili mestský poslanci. ZA hlasovalo 36 poslancov, ZDRŽALI sa 2.

Fakt č. 3: ZA bol dokonca aj pán poslanec, ktorý to vo videu vystupuje.

(Miro Vacula)

BUDÚCU JESEŇ SÚ VOĽBY, BUDE HORÚCO

Pred skoro 3 rokmi sa Košice zbavili po dlhom čase ľudí, ktorí preukázateľne škodili nášmu mestu. Za ich aroganciu, pochybné kamarát-kšefty, či klamstvá, ste ich už mali plné zuby. Vo voľbách ste sa vyjadrili jasne, zvolili pre Košice zmenu a dôveru vložili do našich rúk.

Verili ste nám, my sme si verili tiež a odhodlane sme sa pustili do ťažkého upratovania. Mysleli sme si, že keď sme porazili ten zlý Smer, tak to už pôjde ľahko a rýchlo. Lenže urobili sme aj chyby. Mnohé aj ja sám. Za čo sa bez problémov kedykoľvek ospravedlním.

Má to ale zmysel. Má zmysel byť čestný a bojovať za správnu vec. Aj keď z toho máte len nepriateľov. Som nesmierne šťastný a hrdý na to, čo sa čestným ľuďom okolo nás podarilo a ešte aj podarí. Ideme ďalej.