Bude Stanley Cup v Košiciach symbolom zmeny k lepšiemu?

Do Košíc príde najslávnejšia hokejová trofej na svete. Prinesie ju k nám Erik Černák. Jeden z najlepších Slovenských hokejistov súčasnosti ho pred pár dňami opäť vybojoval.

Pred rokom sa s Tampou tešil po prvý krát, teraz vyhrali opäť. Kvôli pandemickým opatreniam pohár do Košíc vlani nepriniesol, tento rok by to však malo byť už jednoduchšie. Podrobnosti však ešte nie sú známe. V najlepšej lige sveta máme Košičana, ktorý robí dobré meno nielen sebe, ale aj nášmu mestu. Po dlhých rokoch čakania Košického hokeja na úspech, by aj toto mohla byť symbolická vzpruha na zmeny k lepšiemu.

HOKEJ ZÍSKAL SILNÉHO PARTNERA

Zisk Stanley Cupu nie je jedinou pozitívnou správou končiaceho sa týždňa. Ďalšou je, že Košická Steel aréna má nového partnera. Do jej štruktúr vstúpil Slovenský olympijský a športový výbor.

Vďaka tomu môžeme pokračovať v začatých projektoch a zámeroch, navyše dokážeme priniesť do Steel Arény nové projekty na medzinárodnej úrovni. Som hrdý na to, že všetci spolu budeme opäť schopní vrátiť nášmu mestu a hokejovému štadiónu prestíž. Vďaka tejto zmene dokážeme konečne robiť veci koncepčne a s víziou na dlhé roky dopredu.

Bola to dlhá a ťažká cesta. Najskôr sme sa museli vysporiadať s problémami. Niektorí ľudia museli odísť. Nemá však zmysel už dnes hovoriť o tom zlom, sústreďme sa na to dobré.

Tento rok oslavuje hokej v Košiciach storočnicu. Podľa toho, ako sa skladá káder to vyzerá, že môže byť úspešná. My sme pre to urobili maximum. Teraz to bude na vedení klubu, tréneroch a hráčoch. Teším sa na novú sezónu.

ZMENY SA DEJÚ AJ VO FUTBALE

Keď niečo robíme, chceme, aby to dávalo zmysel. Nielen dnes, ale aj o 5, 10, alebo aj o 20 rokov. Umelé úspechy z rokov minulých boli síce krásne, ale trvali len krátko a po nich prišla potopa. Dnes pracujeme tak, aby sa to už nestalo.

V novej sezóne budú futbalisti FC Košice hrávať už v Košickej Futbalovej Aréne. Oproti súčasnosti, to bude obrovská zmena k lepšiemu. Pri novom štadióne postupne vyrastú aj tréningové plochy. Vznikne tu moderná futbalová akadémia. Cieľom je, aby sa v nej objavili a trénovali najväčšie talenty z celého východu. Niečo podobné nebuduje nikto iný. Výsledky pri tomto spôsobe práce neprichádzajú hneď. Postupne však prinesú stabiltu a s ňou aj úspechy. O niekoľko rokov sa spoločne budeme radovať aj z kvalitného futbalu. Som si istý.

Od cieľa, kedy chceme vybudovať nádherný futbalový štadión so všetkými tribúnami, nás ešte niečo delí. Musíme nájsť približne 4,5 milióna eur. Makáme na tom.

Sport v Košiciach sa postupne opäť dostane na výslnie. Robíme koncepčne, komunikujeme s odborníkmi a darí sa nám po malých krôčikoch veci zlepšovať. Môžte nám veriť, že na tom intenzívne pracujeme. Robíme to pre nás všetkých a pre budúce generácie Košičanov.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov.