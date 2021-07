Poslanci v Košiciach sa už nehádajú, naozaj!

Nová doba. Poslanci v Košiciach sa prestali hádať. Spolupracujú, sú konštruktívni, hľadajú riešenia a dohodnú sa na kompromisoch. Všetko v prospech Košičanov, aby sa nám tu spoločne žilo lepšie.

Zdá sa vám, že sú tieto moje riadky pritiahnuté za vlasy? Čakáte, že bude nasledovať zvrat a napíšem, že srandujem? Nuž, nebude… je to tak, aspoň na poslednom mestskom zastupiteľstve to tak naozaj bolo. Neveríte? Tak čítajte.

VYŠE 50 PREROKOVANÝCH BODOV ZA 8 HODÍN

Pred každým zastupiteľstvom si hovorím, že by mohlo skončiť v ten deň v ktorý začne. Lenže to sa nám takmer nikdy nepodarilo. Často sme sa zasekli aj na bodoch, ktoré nevyzerali sporne. Máme medzi sebou vznetlivých poslancov. Viem, že to myslia dobre, ale niekedy idú do vzájomných sporov zbytočne a rokovania sa tak nezmyselne preťahujú. Tentokrát sme ale išli ešte rýchlejšie, ako som predpokladal. Pritom sme schvaľovali aj vážne body.

Schválili sme prenájom pozemkov pri futbalovej aréne. Investor tam bude môcť vybudovať novú futbalovú akadémiu v hodnote približne 4 milióny eur.

Správa mestskej zelene dostane do prenájmu priestor na Rastislavovej ulici, čím zabezpečíme 24 hodinovú prevádzku trhoviska a revitalizujeme vstup na cintorín až ku krížu.

Poslanci schválili aj žiadosť o nenávratný finančný príspevok na obnovu vozidlového parku električiek v Košiciach.

Pri školskom areáli na Janigovej na Sídlisku KVP vznikne nový cyklochodník, športovisko a parkovisko.

Na území mesta vznikne v spolupráci so spoločnosťou Antik 100 autonómnych nabíjacích staníc v rámci zdokonalenia cyklistickej infraštruktúry.

Poslanci schválili 12 miliónovú bezúročnú pôžičku od vlády, vďaka nej budeme schopní realizovať ozdravné opatrenia a kompenzovať výpadky mestskej hromadnej dopravy kvôli pandémii a výraznejšie investovať do dopravnej infraštruktúry v našom meste.

Spoločne sme schválili aj 4. zmenu rozpočtu, vďaka čomu bude mesto schopné efektívnejšie vynaložiť peniaze z rozpočtu a podporiť rôzne projekty a aktivity.

VERÍM, ŽE BUDEME POKRAČOVAŤ V TAKOMTO TRENDE

Som rád, že aj poslanci pochopili, že Košičanov nezaujímajú hádky, ale výsledky. V posledných voľbách si zvolili zmenu, odmietli starý spôsob vedenia mesta, ktorý predvádzali naši predchodcovia. Keď sa s ľuďmi rozprávam, tak veria, že to myslíme dobre, ale chcú vidieť viac výsledkov. Nie len na papieri, ale aj v realite. Je na nás, ako rýchlo a kvalitne im ich prinesieme. Ak budeme pokračovať tak, ako sme to dokázali teraz, bude to rýchlejšie a kvalitnejšie. Ja v to verím.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.