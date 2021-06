Popri cestách meníme aj osvetlenie

Keď niečo robíme, snažíme sa to robiť poriadne. Pri téme opráv ciest, chodníkov a podobne, je to ale vždy dvojsečná zbraň.

Keď povieme, že sa ide niečo robiť, okamžite je viac nespokojných. Ja to chápem, každý chce mať opravené hlavne tie cesty a chodníky po ktorých chodí. A tých je vždy viac. My sa riadime tromi hlavnými zásadami: 1. Urobiť čo najviac 2. Kvalitne 3. Transparentne

A som veľmi rád, že sa nám to darí. Pre mesto šetríme tato milióny eur, zároveň chceme byť vždy moderní a čo najviac zelení.

NOVÉ ÚSEKY - NOVÉ OSVETLENIE

Novinkou tejto sezóny je, že keď rekonštruujeme nejaký úsek, tak rovno meníme aj osvetlenie. Staré s vysokým odberom nahrádzajú najmodernejšie, šetrné, ale zároveň aj oveľa kvalitnejšie svetlá. Momentálne napríklad takto vznikne 45 nových svietidiel na Ulici Jána Pavla II. Ľudia sa tak môžu tešiť nielen na poriadnu opravu súvislého úseku cesty, ale aj na moderné a kvalitné osvetlenie. To sa odrazí aj na úsporách. Podľa odhadov odborníkov, by úspora mala dosiahnuť až takmer 33% oproti súčasnému stavu. A to je viac ako dobrá správa.

Rovnako postupujeme aj pri opravách na ďalších úsekoch. Na Americkej triede pribudne k novému úseku cesty a chodníkom celkom až 89 moderných svietidiel. Potočná a Urbánková 45 ks a Ružínska 35 ks.

Ako som spomínal, robíme to poriadne, neukradne sa ani euro a chceme urobiť čo najviac úsekov. Zaviedli sme do Košíc nový trend a na to som veľmi hrdý.

CESTA JÁNA PAVLA II. JE PRÍKLADOM NAŠEJ TRANSPARENTNOSTI

Túto cestu sme začali rekonštruovať o čosi neskôr, ako sme pôvodne plánovali. Malo to ale svoje dôvody. Tými najhlavnejšími boli cena, ale aj prebiehajúca výstavba v tejto lokalite. Oproti predpokladanej cene sme dokázali ušetriť až 53%. Cesta nás bude stáť niečo vyše 700 tisíc eur, pôvodne som mal na stole podklady na podpis za 1,5 milióna. My robíme veci poriadne, transparentne a pre ľudí. Neexistuje, aby sa na stavbách stratilo, čo i len euro. Každému, kto sa trochu vyzná v tejto problematike musí byť jasné, že pri cene 700 tisíc za tento úsek zlodejina nehrozí.

Zdedili sme veľmi zle nastavené “pravidlá”, opraviť ich chvíľu trvalo. Dnes už ale všetci vedia, že so súčasným vedením mesta sa jedná férovo a podľa zákona. Vždy vyhrávajú najlepší, kamarát kšefty nehrozia.

Chceme byť moderní, ale zároveň aj féroví. Preto nás ľudia zvolili a na tieto naše zásady sa môžu vždy spoľahnúť.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.