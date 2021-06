Stretnutia s Milanom Lasicom hladia dušu

Niektoré dni sú iné, ako ostatné. Zapíšu sa vám akosi hlbšie do vášho vnútra. Ani presne neviete prečo sa to deje, ale deje sa to.

Pre mňa bol takým dňom uplynulý štvrtok. Milana Lasicu som pritom nestretol prvý krát. Mal som tú česť už aj v minulosti. Zakaždým si však tieto chvíle vychutnávam naplno. Naposledy aj preto, že som mal pri sebe aj môjho malého syna. Som rád, že mohol stretnúť jedného z navýznamnejšćh Slovákov. Aj keď si to v jeho veku ešte určite neuvedomuje.

ART FILM FEST KOŠICE

V Bratislave som bol kvôli blížiacemu sa Art Film Festu. Festival začne písať svoj ďalší ročník v stredu 23. júna a potrvá až do nedele. V Košiciach sa stretnú umelci po piaty krát. Mesto je hlavným partnerom tohto podujatia a ja som na našu spoluprácu hrdý. V Bratislave sme dolaďovali s organizátormi posledné detaily. Sme mestom kultúry a takéto významné podujatia majú pre Košice medzinárodný význam. 28. ročník Art Film Festu bude pre všetkých trochu iný. Milovníci umenia sa kvôli pandémii stretnú po dvoch rokoch. Minulý ročník sa kvôli opatreniam nemohol uskutočniť. Všetci sú tak už plní očakávania a ja tiež nie som výnimkou. Organizátori vedia urobiť podujatie na vysokej úrovni a to mestu akým sú Košice pridáva na význame.

Ako hovoria organizátori, je pre nich trvalou výzvou získavať a nadchýnať slovenských divákov pre filmové umenie, vzdelávať a vychovávať filmových obdivovateľov a zanietencov. Filozofiou festivalu je spontánny divácky záujem, preto je zaujímavý a príťažlivý predovšetkým pre študentov a mladých ľudí. Skvelá atmosféra, atraktívny program, hviezdy a osobnosti a desaťtisíce návštevníkov sú jasnou značkou Art Film Festu.

OD TRENČIANSKYCH TEPLÍC, CEZ TRENČÍN, AŽ DO KOŠÍC

Art Film Fest sa konal na Slovensku po prvý krát už v roku 1993. Najskôr sa začal organizovať v Trenčianskych Tepliciach, neskôr aj v Trenčíne. Od roku 2016 pokračuje v Košiciach. Umelci a milovníci umenia sa stretnú u nás po piaty krát, pretože, ako som písal, minulý ročník sa kvôli Covidu neuskutočnil.

Ja osobne sa teším na 5 dní umenia v rôznych podobách. Festival totiž nie je len o filmoch, ale pravidelne ho sprevádzajú aj večerné koncerty, workshopy, autogramiády, diskusie, výstavy, či vernisáže. Toto všetko vdýchne na niekoľko dní nezabudnuteľné umelecké zážitky.

