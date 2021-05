Pre mňa je symbolom návratu do normálu Milan Kolcun

Dnešný blog bude iný. Väčšinou sa venujem aktuálnym témam. Dnes som sa však rozhodol urobiť výnimku. Dôvodom je ďalšie uvoľňovanie opatrení a verím, že skorý návrat k normálnemu životu.

A kto symbolizuje v Košiciach návrat k tomu peknému viac, ako najlepší rozprávač o histórii nášho mesta? Ja som presvedčený, že nikto. Milan Kolcun je človek s veľkým Č. Je to človek, ktorý má pre naše mesto obrovský význam. Hovorí sa, že každý je nahraditeľný, ale on, podľa mňa, nie je. Poznám ho už dlhé roky, ale vždy keď sa stretneme zabudnem na všetko ostatné. Mám rád históriu nášho mesta a on ma vždy naučí niečo ďalšie, o čom som ani len netušil.

Milan nevie, že o ňom písem tento blog a dúfam, že sa neurazí. Je to skromný človek, nepotrebuje publicitu, ja mu však chcem aj takýmto spôsobom vyjadriť vďaku za to, čo pre Košice robí. A dúfam, že ešte dlho robiť bude.

Často som počas uplynulého roka myslel práve na Milana Kolcuna. Celý svet bol zatvorený, prevažne medzi štyri steny. Stretávať sa bolo rizikové. Zodpovedné bolo dodržiavať medzi sebou odstup. Presný opak toho, čím sú ľudia ako Milan Kolcun výnimoční. Rozmýšľal som, aký musel byť ten uplynulý rok pre neho ťažký. Nielen kvôli príjmu, ale kvôli tomu, že nemohol robiť, čo najviac miluje, rozprávať ľuďom a zákutiach našich svetových Košíc.

Teraz ale prichádza čas, kedy si to, verím, do sýtosti vynahradí. Košice sa začínajú plniť ľuďmi. Nielen domácimi, ale čo je pre nás tiež veľmi dôležité, prichádzajú k nám aj turisti. Niekoľko dní sme už “oranžovým okresom”, takže aj opatrenia sa postupne uvoľňujú. To znamená, že práca takých ľudí, akým je aj Milan Kolcun, začína mať opäť svoj význam. Mnohí čo tieto moje riadky čítate, viete presne o čom píšem. História nášho mesta v jeho podaní nemá konkurenciu. Ak ho nejakou zvláštnou zhodou okolností nepoznáte, tak to veľmi rýchlo zmeňte. Prichádzate oveľa.

Niekde som zachytil, že sa v posledných rokoch zdržujú turisti v Košiciach pomerne krátky čas. Intenzívne pracujeme na tom, aby to tak nebolo. Aj ľudia ako Milan Kolcun, potrebujú do svojho repertoára nové témy. Miesta, ako Mlynský náhon, či Dolná brána nimi onedlho určite budú. Práve na týchto projektoch mesto pracuje a čoskoro sa budeme môcť pochváliť aj výsledkami. Myslíme na budúcnosť Košíc a chceme po sebe nechať hodnotné veci. Tie sa budeme snažiť aj odprezentovať a kto im vdýchne väčší kus nostalgie a pridanej hodnoty, ak nie Milan Kolcun?

Pre mňa je Milan Kolcun symbolom toho, že sa život začína vracať do normálnych koľají. Je to človek, umelec, rozprávač. Zároveň je ale aj pridanou hodnotou pre Košice. Viem, že to viete, ale chcel som to pripomenúť, lebo my, ľudia ľahko zabúdame. Vážme si čo máme, nie je to samozrejmosť.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.