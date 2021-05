Chceme ísť príkladom aj v zdieľanej doprave

Zdieľaná doprava sa vyvíja vyššou rýchlosťou, ako na ňu dokážeme reagovať. Nie len my v Košiciach, ale problémy s ňou má prakticky každý. Výnimkou nie sú ani svetové metropoly.

Nová, zdieľaná doprava je skvelý nápad, inovatívny, s obrovským potenciálom do budúcnosti. Spôsobuje však aj veľa problémov. My v Košiciach nechceme čakať, ako sa to vyvinie. Sme iniciatívni a aj vďaka spolupráci dokážeme už teraz pružne reagovať. Chceme byť príkladom pre ostatných, nie čakať kým iní niečo vymyslia.

JAZDA NA SLNEČNÚ ENERGIU A PORIADOK V MESTE

Ľudia si zdieľanú dopravu obľúbili. V peknom, slnečnom počasí jazdia na bicykloch, kolobežkách, či na skútroch mnohí. Netreba tak polemizovať o tom, či má zdieľaná doprava v mestách význam. Odpoveď je jasná. Otázka znie ale inak: ako ju urobiť ešte ekologickejšou a ako dosiahnuť, aby ľudia parkovali ľudskejšie.

To sú dve kľúčové otázky, na ktoré sme sa snažili nájsť odpovede s košickým prevádzkovateľom zdieľanej dopravy. Výsledkom sú nabíjacie stanice, ktoré budú využívať len energiu zo slnka. Do leta ich chceme mať v meste okolo sto. Nazývame ich autobusové zastávky pre elektromobilitu. Energiu budú čerpať zo solárnych panelov na svojej streche. Nájdete ich najmä na zastávkach MHD, či na iných frekventovaných miestach. Nabíjať si tam budú ľudia kolobežky, bicykle, či motorky. Vyriešili sme tak dve veci v jednom. Ľudia budú motivovaní parkovať v nich a jazdiť sa bude na čistú slnečnú energiu. Napríklad na nabitie kolobežky je potrebných zhruba päť hodín.

PREČO BY MALI ĽUDIA PARKOVAŤ PORIADNE? LEBO TO BUDE VÝHODNÉ

Chceme motivovať tých, ktorí zdieľané elektrické dopravné prostriedky používajú. Za každé ukončenie jazdy v nabíjacej stanici, dostane používateľ navyše 5 minút zadarmo na ďalšiu jazdu. Zároveň budú bezplatné všetky jazdy s batériou nabitou pod 20 percent, ak užívateľ nakoniec umiestni dopravný prostriedok do stanice. Na vývoji staníc sme s prevádzkovateľom a s našimi urbanistami a architektmi spolupracovali niekoľko mesiacov. Nové stanice majú byť prístupné aj pre zdieľané elektrické dopravné prostriedky iných operátorov v meste. Výhoda solárnych nabíjačiek je aj v tom, že sa dajú rýchlo zmontovať a položiť inde.

Chceme, aby budúcnosť Košíc bola zelená. Preto robíme všetko čo je v našich silách, aby sme o zelených riešeniach len nerozprávali, ale aby sme ich aj prinášali. V rozpočte sú vyčlenené financie na smart riešenia v rámci Zeleného mesta. Z nich môžme upraviť plochy, kde pribudnú stanice. Som nesmierne rád, že sa nám darí budovať zelenšie Košice a ideme príkladom pre ostatných. Najprv sme mali autá, poto bicykle, neskôr kolobežky a dokonca v Košiciach máme aj raritu a tou je zdieľaná doprava na kanoe po rieke Hornád.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov.