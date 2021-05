Aj v Bratislave nájdete pekné miesta, napríklad Košickú ulicu

Opäť som bol tento týždeň v Bratislave. Za posledný mesiac už tretí krát. Nesťažujem sa. V Košiciach sa, samozrejme, cítim oveľa lepšie. Hlavné politické rozhodnutia sa však dejú na opačnej strane republiky.

S ministrami, či štátnymi tajomníkmi, sme si už vybudovali vzťahy a tak sa nám komunikujú záujmy Košíc ľahšie. Som veľmi rád, že tento týždeň bol zabojovať za Košice, spolu so mnou, aj župan Rasťo Trnka. V tandeme to vždy ide ľahšie.

NOVÉ ELEKTRIČKY DO KOŠÍC

Do Bratislavy sa nechodím len stretávať. Ide mi hlavne o výsledky. Niekedy to trvá kratšie inokedy dlhšie. Priznám sa, že v téme dopravy to nikdy nejde jednoducho. Stretávať sa totiž musíte hneď s niekoľkými politikmi. Tými hlavnými sú v tejto téme minister dopravy Andrej Doležal a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Intenzívne rokovania po dlhých mesiacoch priniesli výsledok. A ten je viac ako dobrý. Už o dva roky sa budú Košičania voziť v nových električkách. Nebojte sa, aj klimatizácia bude. Pôjde o moderné a komfortné električky z eurofondov. Pracovali sme na tom naozaj veľmi dlho. Som rád, že konečne aj s reálnym výsledkom.

Verím, že už onedlho budeme môcť ľuďom v Košiciach oznámiť rovnako pozitívnu správu aj pri nákupe nových autobusov. Pracujeme na tom, ale pokiaľ nemáme reálny výsledok, tak o tom radšej nehovorim. Niekedy je to ťažké, keď rôzni ľudia do nás zapárajú, ale na konci je to vždy o výsledkoch našej práce. Trochu rečí priebežne zvládame, už sme si zvykli. Som rád, že sa nám darí odpovedať prácou.

OD BUDAJA MÁME ZELENÚ, OD PREMIÉRA PRÍSĽUB

V poslednej dobe som sa niekoľko krát stretol aj s ministrom Jánom Budajom. Minister životného prostredia nám chce pomôcť v kandidatúre na Európske hlavné zelené mesto v roku 2023. Košickú kandidatúru myslíme vážne a tím našich ľudí pracuje na zelenej vízii pre Košice. Aj ja osobne mám k ekológii a ekologickým riešeniam blízko. S ministrom sme tak hneď našli spoločnú reč. Naša kandidatúra má s jeho pomocou oveľa väčšie šance na úspech. Že to myslíme naozaj vážne hovorí aj podpis memoranda s mestom Ľubľana. To bolo hlavným zeleným mestom v roku 2016. Medzi Košicami a Slovinskou metropolou bolo podpísané memorandum. Jeho cieľom je pomoc a asistencia pri príprave projektu.

Pre Košice sú v súčasnej dobe dôležité aj peniaze. V tom, samozrejme, nie sme výnimoční. S premiérom Eduardom Hegerom sa bavíme na stretnutiach hlavne o nich. Už keď bol ministrom financií sme mali korektný vzťah. Rozumie našim požiadavkam, dosiahnuť konsenzus ale nie je jednoduché. Po korone trpia nedostatkom financií takmer všetci. Už teraz ale môžem povedať, že štát nám určite pomôže. V krátkom čase by som chcel komunikovať, ako konkrétne. Zatiaľ sa musíme uspokojiť s prísľubom a niekoľkými menšími finančnými injekciami. Po dlhom období, keď sme boli zatvorení, majú v Košiciach problémy viaceré podniky. Najviac samozrejme dopravný podnik. Riešime intenzívne s premiérom najmä ten.

Košice sú najkrajšie mesto na svete. Som rád, že sa nám darí vylobovať veľa dobrých vecí pre nás aj v Bratislave. Keď budete najbližšie v hlavnom meste, choďte sa pozrieť na Košickú ulicu. Mne sa páči.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov.