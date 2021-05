Nový cyklotrail som pokrstil vlastnou krvou

Aby to bolo hneď jasné, nedobrovoľne. Plán bol úplne iný. Nuž, aj takto to dopadne, keď sa do lesa vyberie športové drevo. Áno, stále píšem o sebe.

Mám rád šport, ale stane sa, že niekedy šport nemá rád mňa. To sa potvrdilo aj začiatkom tohto týždňa pri slávnostnom otvorení nového cyklotrailu Hriešny. Chcel som ho pokrstiť, ako inak, na bicykli. Odišiel som s tržnou ranou na stehne, hlbokou 6 cm, ktorú mi museli šiť v nemocnici. Som ale živý a zdravý a navyše má vďaka tejto, pre mňa síce krvavej udalosti, nový cyklotrail o popularitu postarané. Príbeh o mojich “cyklo schopnostiach” sa šíri rýchlosťou svetla :) A to radšej ani nejdem písať o tom, že som niekoľko dní predtým spadol aj z kolobežky.

MARKETING TEDA VYŠIEL NA VÝBORNÚ, MOJA NOHA SA DÁVA DOKOPY

Ak by som to mal chytiť za pozitívny koniec, tak marketing ozaj vyšiel na výbornú. Chalani z KE.CY si ho zaslúžia. To, čo odviedli v obľúbenej rekreačnej lokalite Hrešná nad Kavečanmi má medzinárodný rozmer. Trail v dĺžke 4,9 km si užije každý, od detí až po náročných nadšencov cyklistiky. Je rozdelený do štyroch častí: Mravenisko, Natural, Výšľap a Hriešny flow.

Aby som vás ešte trochu viac rozosmial a odľahčil to, tak ja som sa zranil, samozrejme, na tom najľahšom úseku. Spadol som pravdepodobne na nejaký ostrý konár a prepichol si stehno. Keďže ale nie som bábovka, tak som sa tým najskôr veľmi nezaťažoval. Udrel som sa v živote veľakrát a myslel som si, že som sa aj teraz len silno udrel. Po náraze som sa postavil, oprášil a hybaj ho ďalej. Po chvíli som sa ale necítil dobre, zosadol z bicykla, nahmatal si miesto úderu a ucítil mazľavinu. Keď som videl, čo mám v stehne, nebolo mi veru všetko jedno. Vďaka mojim parťákom sme ale všetko bez problémov zvládli a celkom rýchlo som sa dostal do nemocnice. Teraz síce poriadne krívam, ale všetko ostatné zvládam. Navyše príbeh o mojom páde, sa vraj ozaj šíri nevýdanou rýchlosťou. To si určite autori trialu zaslúžia. Onedlho ho budú poznať celé Košice.

TAKÝTO TRAIL JE NA SLOVENSKU PRVÝ

Flowtrail je navrhnutý tak, aby cyklisti nemuseli šliapať a ani veľmi brzdiť, ale aby si užili tobogánový efekt. Záverečnú časť nového trailu vybudovali aj pomocou ťažkých stavebných mechanizmov. Je určený pre každého, kto dobre ovláda bicykel, vie driftovať a vo vyšších rýchlostiach aj skákať. A pre tých, ktorí si na tú poslednú časť netrúfajú, ju môžu obísť po pohodlnej lesnej cestičke. Vybudovanie nového trailu stálo vyše 32 000 eur, mesto Košice naň prispelo sumou takmer 24.000 eur.

KE.CY doposiaľ na území Mestských lesov vybudovali takmer 25 km cyklotrailov rôzneho druhu a obtiažnosti. Sieť tvorí 15 trailov najmä v okolí Jahodnej, Bankova, Kamenného hrbu a na Hrešnej s príznačnými názvami ako napr. Jahoda, Hupiky, Zlatokopka alebo Držhubu. Väčšina je strednej obtiažnosti. V ďalších rokoch majú v pláne vybudovanie ďalších trailov v smere od Kojšovskej hole po Jahodnú.

Ja sa na ne už teraz veľmi teším. Samozrejme ich rád prídem na bicykli aj pokrstiť. Vtedy už nebudú potrebovať taký výrazný marketing, ako teraz :)

