Od pondelka sa veľa zmení, aj Košice ožijú

Zajtra sa zobudíme do iného rána. Opäť sa o čosi viac uvoľnia opatrenia. Pandemická situácia sa výrazne zlepšila. Vyhrané, samozrejme, stále nemáme, ale je tu dôvod a veľký optimizmus.

Káva na Hlavnej, ZOO, železnička, výlety do prírody aj mimo okres. Toto všetko, ale aj mnoho iného, čo bolo doteraz zakázané, už bude povolené. Za ten rok, čo sme si vytrpeli s obmedzeniami, si to všetci určite zaslúžime. Ja sa teším najmä kvôli môjmu malému synovi. Náš pomyselný lístok so želaniami môžeme postupne odškrtávať. Na jedno slovíčko však budem popritom myslieť stále: zodpovednosť. Vírus stále nezmizol.

POMÁHAJME SI, DOSTANEME SA Z PROBLÉMOV RÝCHLEJŠIE

Už ste sa ostrihali? Asi väčšina áno, kaderníctva boli 4 mesiace zatvorené, ale ako isto viete, aj tie nedávno otvorili. Ja mám svoju obľúbenú kaderníčku. Počas lockdownu som na ňu myslel často. Takých ľudí, ako je ona, je mnoho. Každý z nás niekoho pozná. Ľudia, ktorí nemohli počas obmedzení pracovať, vám to možno nepovedia, ale to, že môžu opäť robiť, je pre nich a ich rodiny veľkým vykúpením. Ak teda ešte váhate, či sa ostrihať, dať si kávu niekde von, alebo čokoľvek iné, tak neváhajte. Každou vašou návštevou pomôžete zmierniť týmto malým podnikateľom následky, ktoré musia znášať.

Za ten rok, odkedy žijeme s Covidom, sme sa naučili viac pomáhať. Neprestávajme. Je to najlepší spôsob, ako sa nám tu bude žiť lepšie. Ak som sa niečo za posledný rok naučil ja, tak je to fakt, že pomáhanie nám Košičanom ide rovnako dobre, alebo ešte lepšie, ako hejtovanie. Túto vlastnosť by sme si mohli uchovať a rozvíjať ju.

VLNY UŽ LEN NIEKDE PRI MORI, JESENNEJ COVIDOVEJ, SA PROSÍM VYHNIME

S prichádzajúcimi teplými dňami postupne, opäť, tak trochu zabudneme, aké to bolo v zime zlé. Už ale vieme, čo treba urobiť, aby sme sa vyhli stúpajúcej covidovej krivke. Môj postoj je v tomto úplne jednoznačný. Potrebujeme byť čo najskôr všetci zaočkovaní. Ja na soju vakcínu stále čakám vo virtuálnej čakárni. Verím, že čoskoro na mňa príde rad. Viem, že máme všetci na túto tému milión názorov. Fakty sú ale fakty a odborníci vedia najlepšie, že vakcína je najúčinnejšia odpoveď. Tak sa prosím rešpektujme a nepasujme sa na odborníkov na epidémie. Lebo momentálne to, najmä vo virtuálnom svete vyzerá tak, že odborníkov na vakcináciu je už pomaly viac, ako samozvaných futbalových trénerov a to som si myslel, že sa nikdy nestane.

Buďme zodpovední, voči sebe, aj voči svojmu okoliu. Keď to zvládneme, potom na Koronu pokojne zabudnime. Dovtedy sa však správajme ohľaduplne.

