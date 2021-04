Budeme testovať protilátky v tele, ako jediní zadarmo

Začíname už zajtra na poludnie. Sme jediná samospráva na slovensku, ktorá pre svojich obyvateľov zabezpečí takéto testy zadarmo.

Ľudia chcú vedieť, či majú v tele prítomnosť protilátok na Covid. Za poplatok vám takéto testy urobia dnes už bežne. My chceme, aby si test mohol urobiť každý a nemusel zaň platiť. Vďaka spolupráci mesta s Lekárskou fakultou UPJŠ to bude možné. Testovať budeme na magistráte a začíname už v pondelok 19. apríla na pravé poludnie. Ak vás zaujíma, či máte v tele dostatok protilátok na to, aby ste boli pred vírusom chránení, ste vítaní.

JEDINEČNÁ ŠTÚDIA, KTORÚ ZATIAĽ NIKTO NEZREALIZOVAL

Cieľom výskumu je pochopenie tvorby protilátok voči vírusu SARS-CoV-2. Výsledky by lekárom mali pomôcť zistiť ich prítomnosti v populácii. Vďaka výskumu zistia, aký je skutočný výskyt ochorenia Covid-19 na Slovensku. Mnoho ľudí zrejme prekonalo Koronu bez príznakov, alebo len s ľahkým priebehom a nikde v štatistikách sa neobjavujú. Vďaka testovaniu na protilátky môžte zistiť, či ste Covid prekonali a zároveň pomôžete vedcom, aby oni zistili akú veľkú časť ľudí choroba zasiahla.

Ja som veľmi rád, že takúto jedinečnú štúdiu robíme práve u nás v Košiciach. Dokazujeme, že máme silnú vysokú školu s inovatívnymi postupmi. Verím, že výsledky štúdie pomôžu pochopiť ešte viac to, čo sa so svetom v poslednom roku stalo. Zároveň dúfam, že sa aj vďaka vede a informáciám ktoré získajú, nič podobné už v budúcnosti nezopakuje. A ak by sa aj zopakovalo, budeme oveľa lepšie pripravení.

KTO SA MÔŽE TESTOVANIA NA PROTILÁTKY ZÚČASTNIŤ?

V zásade každý, kto má záujem. Nemusíte sa registrovať. Stačí len vyplniť formulár. Testy na protilátky sú určené pre záujemcov bez vekového obmedzenia. Jediným obmedzením je, že sa ho nemôžu zúčastniť ľudia, ktorí sú zaočkovaní prodi Covidu. Testy, ktoré sú pri štúdii používané sú totiž určené na post-infekčnú imunitu, nie post-vakcinačnú.

Ako bude testovanie prebiehať? Zdravotný pracovník odoberie z bruška prsta niekoľko kvapiek krvi a následne vykoná „rýchlotest“, po ktorom môžete upustiť odberové miesto. Výsledok Vám bude oznámený prostredníctvom SMS správy.

Ak vám vyjde negatívny výsledok, s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa vírusom SARS-CoV-2 nenakazili, alebo sa po prekonaní ochorenia u vás nevytvorila alebo už nepretrváva dostatočná ochrana proti infekcii COVID-19.

Pozitívny výsledok znamená, že ste buď v minulosti prekonali ochorenie, alebo ním aktuálne trpíte.

Testovať na protilátky budeme od 19.apríla 2021 do 30. apríla v časoch:

PONDELOK – ŠTVRTOK: 12.00 – 17.00 h

PIATOK– NEDEĽA: 9.00 – 17.00 h

