Dopravný podnik má problémy, treba ich urýchlene vyriešiť

Čo sa vlastne deje? Skúsim problém vysvetliť v niekoľkých vetách. Podniky potrebujú pomoc od štátu, tá neprichádza. Súkromní prepravcovia pritom dotácie bez problémov dostávajú. Výsledok? Štrajk odborárov v mestských podnikoch.

Dopravné podniky, ktoré vlastnia viaceré slovenské mestá, sa dostali kvôli pandémii do veľkých finančných problémov. Je to logické. Ľudia cestujú menej, čo je z hľadiska šírenia vírusu skvelé, no z hľadiska peňazí katastrofa. V Košiciach vozíme prázdnejšie autobusy, električky, ale pohonné hmoty, platy ľudí a i. stále idú v porovnateľnej výške z čias pred pandémiou.

ROKUJEME S PREMIÉROM, ODBORÁRI CHCÚ V PONDELOK 12.4. ŠTRAJKOVAŤ

Na hodinu, medzi 8:00-9:00, plánujú vypnúť dopravu takmer v celom meste. To spôsobí problémy tisícom Košičanov. Štrajkovať plánujú v rovnakom čase aj v Bratislave. Dopravné podniky patria pod samosprávu ešte aj v Prešove a v Žiline. Tam k takémuto kroku zatiaľ nepristúpili. Čím väčšie mesto, tým väčšie straty a problémy. Je nespravodlivé a diskriminačné, že súkromné dopravné firmy vo viac ako 50 mestách po celom Slovensku kompenzácie čerpať môžu. My prichádzame na dotáciách o milióny a takto dlho to v mestách zo svojich rozpočtov už neutiahneme.

S vládou rokujeme prakticky už od apríla 2020, kedy sa schválila prvá schéma štátnej pomoci. Posledné rokovania boli aj v piatok. Ja osobne som minulý týždeň so súčasným premiérom aj telefonoval. Výsledok ale stále rokovania nepriniesli a to aj napriek tomu, že komunikácia s premiérom a bývalým ministrom financií Eduardom Hegerom, je veľmi korektná. Na našej strane je aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, s ktorým koordinujeme kroky.

ROZUMIEM ODBORÁROM, NO ŠTRAJK JE KRAJNÉ RIEŠENIE

Rozumiem, že pracovníci združení v odboroch sa boja o svoje pracovné miesta. K štrajku pristúpili preto, aby vyvinuli na vládu tlak. Obavy zamestnancov z hromadného prepúšťania považujeme za oprávnené. Opakovane sme ich ale uistili, že hromadné prepúšťanie nateraz nepripravujeme. Stratu ešte stále sanujeme z rozpočtu mesta. Dopady štrajku však najviac pocítia Košičania, ktorí počas jednej hodiny v rannej špičke nebudú môcť cestovať MHD a to ma veľmi mrzí.

Urobíme všetko preto, aby dôsledky nekonania vlády obyvatelia nášho mesta pocítili čo najmenej. Kvalitná a spoľahlivá verejná doprava je pre nás prioritou. Stále verím, že zajtrajšiemu štrajku sa dá ešte predísť a vodiči vyrazia na svoje trasy. Postup vlády, kedy diskriminuje dopravný podnik mesta oproti iným dopravcom, je podľa nás v rozpore so schválenými schémami pomoci. Verím, že nakoniec sa dopracujeme k spravodlivému prístupu vlády.

Mesto Košice od nástupu nového vedenia výrazne zvýšilo finančné zdroje na prevádzku DPMK. V tomto roku sme pre nich vyčlenili historicky najvyššiu sumu vo výške takmer 24 miliónov eur. Kvôli pretrvávajúcej pandémii a výpadku tržieb to isto nebude stačiť, keďže len za prvé tri mesiace sú ich medziročné tržby nižšie o 1,6 milióna eur. Veríme, že o pozitívnych výsledkoch rokovaní budeme môcť informovať už v najbližšej dobe.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov.