Sme na tom stále lepšie, ale sviatky prosím oslávme pokorne

Máme veľa dôvodov, byť momentálne optimistickí. Situácia na Slovensku sa výrazne zlepšuje. V Košiciach sme dokonca už v ružovej farbe. Sme na tom teda lepšie, ako vo väčšine iných okresov.

Optimizmus je preto na mieste a som si istý, že v najbližšćh týždňoch sa postupne vrátime do normálu. Chem vás ale poprosiť, aby sme ešte vydržali a sviatky oslávili v úzkom kruhu rodiny. Ak to teraz zvládneme, bude sa nám v najbližších mesiacoch žiť určite ľahšie a najmä už bez obmedzení. To nehovorím ja, ale odborníci, s ktorými komunikujeme od začiatku pandémie a riadime sa ich radami.

PANDÉMIA UKÁZALA, ŽE VIEME SPOLUPRACOVAŤ, POKRAČUJME V TOM

Už to trvá viac ako rok. Viem, je to ťažké, pre nás všetkých. Všetci sme o niečo prišli. Čo sme však získali a nebolo to v minulosti samozrejmosťou, je schopnosť spolupracovať. Dnes už môžem skonštatovať, že vďaka spolupráci s odborníkmi sme príjmali včas a účinne opatrenia. Vďaka spolupráci s mestskými časťami, sme zas zvládli náročné testovanie. Ľudia v Košiciach nečakali v dlhých radoch, systém fungoval veľmi rýchlo a pružne. Dôležité bolo aj to, že Košičania sa dostali rýchlo k správnym informáciám. Ako jedno z mála miest sme zaviedli call centrum, na ktoré sa ľudia mohli obrátiť. Pomohli sme denne stovkám Košičanov, ktorí nám telefonovali.

Pomáhali sme si vzájomne. To, že sme dnes v ružovej farbe, nie je náhoda. Je to výsledok spolupráce, ukázali sme, že keď ide o veľa, Košičania sa vedia zomknúť a spolupracovať.

POMÔŽEME VÁM S REGISTRÁCIOU NA OČKOVANIE

Ešte ale nie sme na konci. Stále máme veľa ľudí v nemocniciach. Pozitívnych našťastie každý deň ubúda a zaočkovaných naopak pribúda, ale ešte to potrebujeme dobojovať. Minulé dni ukázali, že mnoho ľudí má ťažkosti pri registrácii na očkovanie a obracajú sa na mesto. Preto sme sa rozhodli zriadiť linku, ktorá pomôže s registráciou. Spustili sme preto na našej Korona linke službu pre tých, ktorí majú ťažkosti s registráciou v online formulári, alebo nemajú pripojenie na internet. Služba je dostupná každý deň vrátane víkendov medzi 8.00 a 14.00 hod. na linke 055 / 6419 100.

Záleží nám na tom, aby každý Košičan, ktorý má nárok na vakcínu, sa k nej čím skôr dostal. Technické ťažkosti, či nedostupnosť internetu nesmú byť prekážkou. Zamestnanci call centra mesta boli vyškolení, aby vám pomohli.

VEĽKÁ NOC JE O POKORE

Dostali sme sa z najhoršieho a zvrátili sme vážnu situáciu. Je dôležité, aby sme v tom pokračovali až do konca. Na konci totiž ešte nie sme. Vidíme ho, nie je ďaleko, ale ešte tam naozaj nie sme. Ak ešte chvíľu vydržíme, budeme tam určite skôr. Viem, že pre mnohých to už môžu byť frázy, ale je to naozaj tak. Nebuďme netrpezliví. Myslime na tých, ktorých zdravie je krehkejšie, ako naše. Veľká noc je aj o pokore, o obete. Obetujme kúsok toho, čo teraz chceme. Veď už o rok oslávime aj Veľkú noc tak, ako sme boli zvyknutí. V širokom kruhu rodiny a priateľov.