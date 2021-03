Byty staviame aj pre mladých, chceme aby zostali v Košiciach

Vy, ktorí čítate moje blogy, alebo vyhlásenia pravidelne, viete, že bytová politika je pre nás kľúčovou oblasťou. Viete, že mestské byty nepredávame. Naopak, rekonštruujeme ich a snažíme sa aj takto pomáhať slabším.

Je pre nás kľúčové podržať tých, ktorí sa častokrát nie vlastnou vinou dostali do problémov. V takých časoch potrebujú pomocnú ruku a som veľmi rád, že im ju dokážeme podať. Za 2 roky sme takto pomohli desiatkam ľudí v núdzi. Lenže je tu aj ďalšia skupina, ktorá potrebuje tiež pomocnú ruku. Pre nich sme pripravili projekt Jesenského.

MLADÍ KOŠIČANIA CHCÚ ZOSTAŤ ŽIŤ DOMA, ALE POTREBUJÚ POMOC

Ak sa opýtate mladých ľudí, či by chceli žiť v Košiciach, alebo v Bratislave, odpoveď je jednoznačná. Teda aspoň u drvivej väčšiny. Kto by už predsa odchádzal dobrovoľne do Bratislavy? Sme hrdí na naše mesto, máme ho radi a keď sme aj nútení odísť, radi sa do Košíc vraciame. Jednou z príčin, prečo mladí odchádzajú sú možnosti. Prirodzene, v hlavnom meste je ich viac. Nie je to špecialita Slovenska, všade je to tak.

Často sú ale za odchodom len o niečo lepšie podmienky, ktoré dostanú. Toto musíme a chceme zmeniť. Nemôžem sa prizerať tomu, ako mladá krv odchádza z Košíc kvôli pár stovkám eur, ktoré zarobia navyše. Preto sme sa rozhodli ich udržať výrazne lacnejším štartovacím bývaním. Nielen lacnejším, ako ponúka trh, ale aj pekným, moderným a vo výbornej lokalite.

JESENSKÉHO: OD KOŠIČANOV PRE KOŠIČANOV

O tomto projekte diskutujeme a pripravujeme ho mesiace. V lokalite na Jesenského ulici, kde je v súčasnosti autodielňa a zberný dvor, plánujeme postaviť predbežne 60 bytov. To sa ešte môže čiastočne meniť. Momentálne sme vo fáze pred týmto rozhodnutím. Cez týždeň sme predstavili víťazný návrh. Som veľmi rád, že ho vypracovali Košičania. Uspeli v konkurencii až 39 návrhov.

Dostupným nájomným bývaním, takzvanými štartovacími bytmi, chceme v Košiciach postupne podporovať mladé rodiny. Práve v tomto projekte si nájdu dostupné a pekné bývanie. Bytovku by mali tvoriť 1,5-izbové byty s rozlohou 35 až 45 štvorcových metrov. Okrem nich tam plánujeme postaviť aj dvojizbové byty s rozlohou 45 až 55 štvorcových metrov. Chceme dokázať, že nájomné bývanie môže byť kvalitné a atraktívne. O podmienkach a cenách, budeme samozrejme informovať, keď bude všetko dotiahnuté na 100%. Nájomníci, by sa do bytovky mohli nasťahovať už o rok a pol.

DO KONCA ROKA CHCEME PROJEKTY NA ĎALŠÍCH 200 BYTOV

Jesenského nesmie byť jediná lastovička. Je jasné, že záujemcov bude viac, ako bytov. Preto musíme ísť ďalej. Do konca budúceho roka chceme mať naprojektovaných minimálne 200 bytov, pre ktoré v spolupráci so štátom hľadáme aj pozemky. Chceli by sme v tejto oblasti ponúknuť pomoc čo najväčšiemu počtu rodín. Košice sú predsa najlepším mestom na život a my musíme postupnými krokmi ukázať, že sú pre každého, kto má záujem.