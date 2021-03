Pomáhať najslabším, hlavne preto som v politike

Dni, akým bol ten včerajší, mi vždy vrátia chuť do práce. Pripomenú mi, že to má zmysel. Presne pre také dni, som vstupoval do komunálnej politiky.

V takýchto momentoch sa ľahšie znášajú útoky, krivdy a všetko zlé, čo život primátora prináša. Včerajšok zmení život 46 ľuďom. 46 ľudských príbehov, ťažkých osudov a prosby o pomoc. Ak má v niečom politika zmysel, tak je to naozaj reálna pomoc ľuďom, ktorí si sami pomôcť nevedia.

V KRÁSNEJ VYRASTIE MODERNÉ CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Včera sme poklepali jeho základný kameň. Ak všetko pôjde podľa plánov o 18 mesiacov ho budeme otvárať. Staviame ho pre tých najzraniteľnejších, ktorí si nedokážu sami pomôcť. Je povinnosťou mesta, aby sme sa o nich postarali a zlepšili týmto ľuďom životy. V centre budú bývať ľudia, ktorí sú z rôznych dôvodov odkázaní na pomoc spoločnosti. V Krásnej na nich bude čakať rodinné prostredie. Pre mňa je veľmi dôležité aj to, že sme opäť ušetrili aj pri tomto projekte balík peňazí na verejnom obstarávaní. Tentokrát až milión eur.

Centrum bude poskytovať aj stravovacie, opatrovateľské a prepravné služby. Keďže kuchyňa je naprojektovaná na sto obedov denne, plánuje sa aj ich rozvoz nielen pre seniorov v Krásnej, ale aj do ďalších mestských častí. V objekte sa chystá sa aj zriadenie práčovne ako sociálnej služby. Vytvoria sa tam nové pracovné miesta. Predpokladáme, že personál budú tvoriť najmä ľudia z blízkeho okolia.

MESTSKÉ BYTY REKONŠTRUUJEME, NEPREDÁVAME

Nové centrum pre seniorov nie je jediná lastovička, ktorou pomáhame. O pomáhaní rozprávame len vtedy, keď sú za nami reálne činy. Meniť životy slabším sa nám dlhšiu dobu darí aj pri mestských bytoch. Už na začiatku sme povedali, že majetok mesta nebudeme predávať, ani posúvať “svojim”. Preto mestské byty postupne rekonštruujeme a pomáhame nimi slabším. Už niekoľko rodín si v nich našlo svoje útočisko a postupne pribúdajú ďalšie. Škoda, že po našich predchodcoch zostalo len niečo vyše 70 bytov patriacich mestu. Väčšina z nich síce v hroznom stave, ale postupne ich meníme. Oveľa horšie je, že za posledné roky vlády predali naši predchodcovia 50 bytov. Samozrejme za zvláštnych okolností a pod cenu. O tom som už ale hovoril viackrát. Škoda, mohli sme mať stále v majetku podstate viac bytov. Určite by si našli svojich nájomníkov. Dobré je, že même aspoň tých vyše 70.

Som veľmi vďačný za to, akými kolegami som sa obklopil. Máme rovnaké hodnoty a všetkým nám ide o to isté. Postupne pracovať na fungujúcich Košiciach. Nie vždy sa nám darí a robíme aj chyby, ale môžete si byť istí, že nekradneme, neklameme, neparazitujeme na mestskom majetku. Pomáhame slabším, šetríme na verejných obstarávaniach, školy a škôlky rekonštruujeme výrazne lacnejšie a na cestách šetríme stovky tisíc eur. Vďaka tomu môžeme postupne Košice rozvíjať. Ďakujeme za dôveru.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.