Idú voľby, vo vzduchu cítiť vôňu asfaltu

Určite poznáte túto obligátnu frázu. Objavuje sa vždy krátko pred voľbami. A je pravdou, že mnohí sa snažia takto na poslednú chvíľu ukázať ľuďom, že niečo robia.

Asfalt v Košiciach ste mohli vidieť a cítiť minulý rok najmä na chodníkoch v mestských častiach a tento rok ho budete cítiť ešte viac, aj napriek tomu, že nie je volebná sezóna. A nepôjde o žiadne plátanie, ale opravíme súvislé úseky ciest, chodníkov, či mostov za niekoľko miliónov eur.

Cesta Jána Pavla II.

Odkedy som sa posadil na primátorská stoličku, počúvam: Vy nevidíte, v akom stave je táto cesta? Obyvatelia KVP sú vám ukradnutí? Kedy ju konečne opravíte? A mnohé podobné, aj expresívnejšie výrazy…

Vidím, nie sú mi ukradnutí, práve naopak. To, že začíname teraz a nie napríklad pred rokom, má svoje dôvody. Tie najhlavnejšie sú cena, ale aj prebiehajúca výstavba v tejto lokalite. Oproti predpokladanej cene sme dokázali ušetriť až 53%. Cesta nás bude stáť niečo vyše 700 tisíc eur, pôvodne som mal na stole podklady na podpis za 1,5 milióna. My robíme veci poriadne, transparentne a pre ľudí. Neexistuje, aby sa na stavbách stratilo, čo i len euro. Každému, kto sa čo i len trochu vyzná v tejto problematike musí byť jasné, že pri cene 700 tisíc za tento úsek zlodejina nehrozí. Spomedzi deviatich uchádzačov o opravu cesty, vyhrala transparentne spoločnosť Cesty Košice.

Druhým, ale veľmi podstatným dôvodom, “prečo až teraz”, je prebiehajúca výstavba obytného súboru v tejto lokalite. Po ceste denne prechádzali desiatky ťažkých nákladných áut. Ak by sme ju teda opravili pred rokom, okamžite by bola neprimerane zaťažená. Museli sme tak znášať ešte o jednu sezónu navyše hnev ľudí z KVP. Naše dôvody boli však logické. Mrzí ma, že ste museli čakať, ale som si istý, že to stálo za to. Vždy som vás upokojoval, že cesta bude a pre prácu sa na seba nehnevajme :) Nový úsek cesty bude slúžiť dlhé roky. Rekonštruovať začneme na jar a trvať by to malo 4 mesiace. Pri ceste postavíme následne aj cyklochodník, ktorý projektanti pripravujú aj so stavebným povolením.

Nova cesta Pereš - Lorinčík

Podobný osud spravádzal aj túto cestu. V roku 2018, keď som sa stal primátorom, už bola vysúťažená spoločnosť, ktorá mala cestu stavať. Odmietol som podpísať takúto zmluvu, nakoľko víťazom bola pochybná spoločnosť. Vďaka mojej intuícii sme dokázali vysúťažiť cenu 465 142 eur, čo je až o takmer 50 percent menej. Ušetrili sme verejné zdroje a obyvateľom prinesieme servis, ktorý si zaslúžia. Stavebná firma si stavenisko už prebrala.

Štyri mosty na Hlinkovej

Hlinkovou ulicou v Košiciach prejde každý deň vyše 31 000 osobných a nákladných áut. Enormné zaťaženie na jednej z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach sa na nej stále podpisuje. V minulých rokoch sme opravili súvislé úseky cesty a teraz sú na rade mosty. Začíname s opravou mosta nad Mlynským náhonom. Bude nás to stáť vyše 500 tisíc eur. Aj tu sme dokázali, oproti predpokladanej cene, riadne ušetriť. S prácami začne firma už na jar a potrvá zhruba 6 mesiacov.

Mesto už vybralo mosty v najhoršom stave, ktoré plánujeme v dohľadnom čase zrekonštruovať. Mnohým vodičom sa zdá, že na Hlinkovej je stále nejaké dopravné obmedzenie, ale ide o sústavu štyroch mostov, ktoré dlhodobo nie sú v uspokojivom stave. Tento rok sa opraví aj most na Triede armádneho generála L. Svobodu na sídlisku Dargovských hrdinov pri Modráku v cene 656 789 eur.

Najskôr sme sa museli vysporiadať s kšeftármi, teraz sa nám pracuje ľahšie.

Keď som prišiel na úrad, odmietol som uzavrieť zmluvu s viacerými "úspešnými dodávateľmi". Ceny boli často vysoké a nebolo výnimočné, že v súťažiach vyhrávali neznámi dodávatelia bez histórie. Mesto každý rok prichádzalo, aj týmto spôsobom, o státisíce.

To už je história. Štandardne šetríme 25-30% z predpokladanej ceny zákazky. Je to preto, lebo sme prepracovali pravidlá verejného obstarávania. Podobne sa nám darí aj pri iných opravách, napríklad škôl. Verejne som vám sľúbil, že ukončím parazitovanie na mestskom majetku. Už 2 roky vyhrávajú najlepší.

Výsledkom je napríklad aj to, že vôňu asfaltu budete tento rok cítiť pri mnohých opravách ciest a chodníkov aj na vašom sídlisku a nezmiznú pri tom peniaze.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov.