Štyria proti, ostatní za

Zákon roka pre Košice je schválený. Máme nový rozpočet. Napriek dobe ktorú žijeme, je ambiciózny a plný dobrých projektov.

Mňa veľmi teší aj to, že bol schválený drvivou väčšinou poslancov mesta. Je výsledkom mnohých stretnutí, rokovaní a kompromisov. Košičania sa majú na čo tešiť. Peniaze pôjdu aj do projektov, o ktorých som hovoril už viackrát. Teraz majú už aj reálne finančné krytie. Veľa z nich pôjde do športu, škôl, ciest, ale aj do obnovy historických skvostov Košíc. Napíšem vám o niekoľkých projektoch, ktoré budú vidieť všetci Košičania.

KORČUĽOVANIE POD HOLÝM NEBOM, PRE VŠETKÝCH

Teraz to už môžem povedať nahlas. Až do schválenia rozpočtu, som bol v tejto téme radšej zdržanlivý. Nechcel som to zakríknuť. V mestskom parku vyrastie funkčný a kvalitný projekt. V letných mesiacoch si prídu na svoje športovci a umelci, v zime sa tam budú Košičania korčuľovať na klzisku s parádnu atmosférou. Občianske združenie Dobrý Kolektív s Magistrátom mesta Košice v súčasnosti spolupracujú na projekte. Podobný majú v Paríži či Los Angeles, na Slovensku ale nemá obdoby.

Okrem športových turnajov, tam bude aj letné kino, koncerty či trhy. Projekt má potenciál prebudiť novú komunitu a vytvoriť unikátny priestor vďaka synergii medzi športom a umením. Veľmi sa teším. Po tejto zime, kedy sme na Hlavnej nemali ani Vianočné trhy, to bude úplne iná atmosféra, už v budúcej sezóne.

PLAVÁREŇ, ANGELS ARÉNA, KFA, NTC…

Nie je nám jedno v akom stave je košický šport. Mrzí nás, kam sa za posledné roky dostal. Problém vidíme v tom, že sa nebudoval dostatok kvalitných športovísk a nerobili sa veci systémovo. Nechceme čakať so založenými rukami, ale pracujeme na tom, aby sme to zmenili.

Vypracovali sme, spoločne s kľúčovými osobnosťami športu v Košiciach, dokument, ktorý bude základom pre zmenu k lepšiemu. Nazvali sme ho Reštart športovej infraštruktúry. Šport v Košiciach potrebuje nový impulz. Musíme začať robiť veci poriadne a prerobiť ich od základov.

Už totiž nechceme, aby Košice boli spájané s úspechmi len vtedy, keď sa do tímov nalejú peniaze a po niekoľkých rokoch bublina praskne. Máme s tým skúsenosti a dostalo nás to tam, kde sme teraz. Robme veci systematicky, na dlhé roky dopredu. Je to ťažká cesta, ale má zmysel. Plavci a vodní pólisti budú mať nový plavecký komplex, basketbalisti zrekonštruovanú Angels arénu, futbalisti štadión s tréningovými plochami a akadémiou pre deti, tenisti Národné tréningové centrum, mladí hokejisti novú tréningovú halu, ale pracujeme aj mnohých ďalších športoviskách pre aktívnych Košičanov.

PRI CESTÁCH SA UŽ V KOŠICIACH PENIAZE NESTRÁCAJÚ

Pre nas je dôležité, aby sa pri stavbách nestrácali peniaze. Pri veľkých projektoch za veľa peňazí, to bola totiž v minulosti bežná prax. My dokážeme kvalitne opravovať úseky ciest podstatne lacnejšie. Niekedy to možno trvá o čosi dlhšie, ale nič sa nestratí. V rozpočte sme schválili peniaze na opravu cesty Jána Pavla II. Vieme, že je v hroznom stave už dlhšie, teraz sa konečne dočká poriadnej opravy. Ešte väčším projektom je Slanecká cesta. Tou prechádza približne 30- tisíc áut každý deň, o niekoľko rokov by jej hrozil úplný kolaps. Ak by sme nič neurobili.

Jedna z najvyťaženejších dopravných tepien bude mať po dokončení štyri jazdné pruhy v celej dĺžke. Súčasťou projektu je aj modernizácia zastávok a popri ceste bude aj cyklochodník. Celý projekt stojí viac ako 20 miliónov EUR. Prvé autá by mohli po rozšírenej Slaneckej ceste jazdiť na jar v roku 2023.

Záleží nám na budúcnosti Košíc. Každý jeden deň pracujeme na tom, aby sa nám tu spoločne žilo lepšie. Pozrite si schválený rozpočet mesta Košice.

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.