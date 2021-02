Nudná téma, ktorá Košiciam ušetrí milióny

Presne takú sme riešili tento týždeň. Nezaujala médiá, v zásade ani veľa ľudí. Nečudujem sa. Čo už by bolo zaujímavé na mestskom podniku s názvom Komunikácie mesta? Na prvú signálnu: nič. Lenže v skutočnosti je to presne naopak.

Takýto podnik môže do budúcna šetriť mestu milióny eur, zamestnať mnohých Košičanov a rýchlejšie opravovať cesty, chodníky, verejné osvetlenie… A bonus? Žiadne externé firmy, predražené ponuky, či dopredu vybratý víťaz. A bude jedno, či je primátorom Polaček, alebo hocikto iný.

ĽUDIA CHCÚ VÝSLEDKY, POSTUPNE PRICHÁDZAJÚ

Opravovať po našich predchodcoch mesto je zložité. Navyše keď nemáme za sebou nikoho. Nesplácame dlhy podnikateľom, neplatíme si médiá a nemáme za sebou ani vplyvných politikov. Na jednej strane sa nám preto robí ťažšie a kritizujú nás aj za chlebíček, čo zjeme navyše, na druhej strane máme voľné ruky. Môžeme robiť na projektoch, ktoré budú mať pre Košice význam aj pre ďalšie generácie.

Je známe, že sme rozbehli viaceré projekty. Po dlhých rokoch sme napríklad vyriešili zimnú údržbu v meste. Inšpirovať sa k nám chodia aj ďalšie samosprávy. To, ze mesto dokáže spravovať vlastný majetok lepsie ako súkromník sme dokázali už pri prevzatí mestského cintorína a krematória. Robíme to lepšie, lacnejšie a ušetrené peniaze investujeme späť. Pracujeme na vybudovaní plaveckého komplexu, Mlynského náhonu, Angels arény, Dolnej brány, Slaneckej cesty a mnohých ďalších. Na viacerých pracujeme prakticky od začiatku nášho nástupu na čelo Košíc. Niektoré dotiahneme už tento rok, iné nestihneme ani do konca funkčného obdobia. To ale nevadí, robíme to pre Košice a nie pre vlastné záujmy.

Chceme ale rozbehnúť aj, na prvý pohľad možno nezaujímavé, ale funkčné veci. Presne takou by mohol byť mestský podnik Komunikácie mesta Košice. Už nejaký čas na ňom pracujú ľudia z magistrátu. Tento týždeň som víziu podniku predstavil poslancom mesta. Vysvetľoval som im, ako chceme šetrne hospodáriť a komplexne pokrývať potreby mesta.

PREČO TAKÝTO PODNIK? LEBO SME VEĽKÉ MESTO, UŠETRÍME ČAS AJ PENIAZE

Mesto Košice spravuje 720 kilometrov ciest, 420 kilometrov chodníkov, 9600 kanalizačných vpustí a 18000 svetelných bodov, ktoré si vyžadujú pravidelnú, preventívnu, systematickú údržbu a opravy️. Našim cieľom je, aby sme to mohli robiť v réžii mesta a nie cez externých dodávateľov. Teraz si musíme tieto služby objednávať externe a súťažiť ich.

Vďaka mestskému podniku by sme mohli skrátiť reakčný čas pri mnohých procesoch. Budeme môcť používať kvalitnejšie materiály a pristupovať k riešeniam, ktoré budú mať dlhodobú návratnosť.

Mnohé menšie mestá na Slovensku majú takéto mestské podniky. Dokážu naozaj šetriť nielen peniaze, ale aj čas.

V Košiciach takto môžeme ušetriť milióny eur, roky času a znížiť nezamestnanosť pre ľudí, ktorí sa ťažie uplatnia na trhu práce. A to si myslím, že nie je vôbec nudné. Práve naopak, takto si predstavujem prácu samosprávy. Ďakujem všetkým na magistráte, ktorí nám v tejto vízii pomáhajú.

