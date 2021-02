Má zmysel sčítať sa? Pre Košice určite áno

Podľa výsledkov sčítania mestám a obciam rozdeľuje štát podielové dane. Tie sú najvýznamnejším príjmom každej samosprávy. Jednoduchá logika teda hovorí: čím je nás Košičanov viac, tým viac peňazí nám štát bude posielať.

Od zajtra sa sčítavame. Budeme mať na to mesiac a pol. Na vyplnenie formulára máme čas do konca marca. Chcú od nás vedieť kde bývame, akej sme národnosti, či vierovyznania. Sčítanie obyvateľov nie je žiadna novinka. Ľudia sa sčítavali už pred našim letopočtom. Takzvaný cenzus je dochovaný napríklad aj zo starého Ríma. Novinkou nie je ani to, že sa ľudia stavajú k sčítaniu odmietavo. Neboli sem dní ani v minulosti a je jasné, že tomu nebude jinak ani v roku 2021. Pre mesto Košice má však sčítanie obyvateľstva veľký význam.

VIAC KOŠIČANOV, VIAC PEŇAZÍ OD ŠTÁTU

Podľa výsledkov sčítania mestám a obciam rozdeľuje štát podielové dane. Tie sú najvýznamnejším príjmom každej samosprávy. Jednoduchá logika teda hovorí: čím je nás Košičanov viac, tým viac peňazí nám štát bude posielať. Pri podielových daniach je práve sčítanie obyvateľstva pre štát najvýznamnejším ukazovateľom.

Pri poslednom sčítaní v roku 2011 na neochotu sčítať sa doplatila azda najviac Bratislava. Teraz dostáva financie za 440-tisíc trvalo bývajúcich ľudí. Pritom podľa evidencie obyvateľov ministerstva vnútra má takmer pol milióna trvalo bývajúcich ľudí. Je veľmi pravdepodobné, že o tisíce a možno desaťtisíce obyvateľov, sme rovnakým spôsobom prišli aj my. Služby mesta dostáva každý, kto tu žije, teda aj tí, ktorí u nás nemajú trvalý pobyt. Všetko pritom platia tí, čo tu trvalý pobyt majú.

HISTÓRIA SČÍTANIA ĽUDÍ JE PLNÁ ZAUJÍMAVÝCH, AJ VTIPNÝCH, PRÍBEHOV

Napríklad vieme, že už v roku 28 pred naším letopočtom takýmto spôsobom evidovali v Ríme štyri milióny obyvateľov. Prvý súpis obyvateľstva na našom území sa konal krátko nato, ako popravili Jánošíka, v roku 1715. Nešlo ešte o moderné sčítanie, v súpise sa zamerali len na hlavy rodín, ktoré podliehali zdaneniu, a na rozlohu usadlostí. Ženy a deti v ňom nenájdete.

V roku 1847 vznikol v Uhorsku štatistický úrad. Odvtedy sa sčítania začali viesť v desaťročných cykloch. Sčítania odhalili napríklad aj masívnu vlnu vysťahovalectva v rokoch 1869 - 1910. Počet slovenských migrantov, ktorí opúšťali krajinu vo vidine lepšieho života, bol obrovský. V prvom desaťročí 20. storočia odišlo dokonca až vyše 200-tisíc ľudí.

V posledných sčítaniach pribúda aj vtipalkov. Ukázalo sa to najmä pri sčítaní v roku 2001. Podľa neho máme na Slovensku silné zastúpenie napríklad aj Apačov či Siouxov, ale aj špagetových príšer či neviditeľného ružového jednorožca.

O BUDÚCNOSTI KOŠÍC ROZHODNETE VY

Kľúčovým údajom je teda váš trvalý pobyt. Každý jeden človek sa počíta. Nie je teda jedno, koľko nás je. Ak chceme, aby Košice prosperovali a mesto investovalo do rozvoja, každé euro navyše sa počíta. Údaje budú platiť až po ďalšie sčítanie, teda najbližších 10 rokov. Aj preto je to tak významný údaj. Chcel by som vás teda požiadať, aby ste na to pri sčítaní obyvateľov mysleli. Odľahčene na záver: či už sa cítite ako Apač, alebo Sioux, či dokonca neviditeľný jednorožec, hlavne budete Košičan.

