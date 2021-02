Už aby sa ten chaos skončil, čakajú nás športové Košice

Áno, viem, nadpis môjho najnovšieho blogu je tak trochu rozpačitý. Presne taký, ako tieto časy, ktoré momentálne žijeme. Otvárať - zatvárať? Testovať - netestovať? Uvoľniť - sprísniť?

Už takto žijeme rok, niekto to znáša ľahšie, iný ťažšie, ale nikomu z nás nie je z toho veselo.

Preto sme sa rozhodli, že budeme žiť aj inými témami. Keď to raz skončí, a ja verím že čoskoro, chceme byť pripravení. Nie len tak akože pripravení, ale naozaj. Pripravujeme, a to doslova, športovú revolúciu v Košiciach.

V ŠPORTE SME ZASPALI DOBU, SPOLOČNE TO MENÍME

V úvode môjho blogu som naznačil istý zmätok a práve ten už roky sprevádza i šport v Košiciach. . Môžem tu vypisovať, aké zlé to je, ale to by nemalo zmysel. Každý, kto tieto riadky číta a zaujíma sa o šport, veľmi dobre vie, aké je ralita.. Nemá teda význam sa v tom ďalej zamotávať. S odborníkmi a ľuďmi, ktorým na športe v Košiciach záleží, sa už dlhé mesiace snažíme rozmýšľať inak. To čo je zamotané, postupne odmotávať.

Vieme, čo je najdôležitejšie. Ak chceme opäť vychovávať reprezentantov a fandiť klubom, ktoré patria medzi elitu, musíme im vytvoriť podmienky. Nie len také na oko, ale naozajstné, na desaťročia dopredu.

PRE PLAVCOV A PÓLISTOV PLAVÁREŇ, PRE FUTBALISTOV ŠTADIÓN S AKADÉMIOU, PRE BASKETBALISTOV NOVÚ HALU

O plavárni sa toho vostatnom čase popísalo veľa. Kľúčové bolo, že sa nám ju podarilo získať do vlastníctva mesta. Teraz pracujeme na tom, aby bola najmodernejším plaveckým komplexom na Slovensku. Peniaze na to máme, kvalitných ľudí, ktorí sa momentálne formujú dokopy, aby na projekte pracovali, máme tiež. Nič nám teda nebráni, aby sme vám postupne ukazovali kroky, ktoré nás povedú k výsledku. Bude to jednoduché? Nie, nebude, ak to chceme urobiť poriadne, nebude to hneď. Výsledok však bude stáť za to a robíme aj na tom, aby dočasné kúpanie, na prestrešenom ČH-čku bolo pre každého čo najpríjemnejšie.

KFA, alebo Košická Futbalová aréna, je už vo svojej finálnej fáze. Nový štadión je čerešničkou na torte , ale mňa teší, že vznikne v jeho okolí aj futbalová akadémia. Tréningové plochy a športové zázemie pre mládež z celého kraja. Vytvárame tým presne to, o čom som písal o niekoľko riadkov vyššie. Zázemie pre to najcennejšie, čo máme, naše deti.

Viete o tom, že naše basketbalistky včera postúpili na Majstrovstvá Európy? Možno viete, možno nie. Bolo to veľmi tesné, prakticky sa im to podarilo o jeden kôš. Čo v basketbale nie je veľa. Asi toľko, ako keď Vlhová vyhrá preteky o 2 stotiny sekundy. Tento výsledok, tak trochu napovedá aj o tom, v akom stave sa nachádza náš basketbal. Raz sme tesne nad pomyselnou čiarou úspechu, inokedy pod ňou. V minulosti sme na tom boli lepšie. V Európe boli pojmom aj naše kluby. Aj ten náš Košický, veď si to všetci dobre pamätáme, nebolo to tak dávno. Dnes tam nie sme. Nie preto, že by sa stratili kvalitní ľudia v tomto športe, ale preto, že nemajú podmienky na rozvoj. Vynovená Angels aréna to zmení.

A ČO VY OSTATNÍ? PRE VÁS SME PRIPRAVILI NAOZAJSTNÚ ŠPECIALITU. PRIAMO V MESTSKOM PARKU

Košice sú metropolou východu. A v tomto duchu ich chceme rozvíjať a meniť. Keď sa pozrieme do zahraničia, tak vidíme v mnohých metropolách ľadovú plochu, priamo v centre. My takúto plochu máme, v mestskom parku. Na mieste súčasného asfaltového ihriska, pred vstupom do plavárne, môže vzniknúť výnimočný priestor. V zime ľadové klzisko pre všetkých Košičanov, v lete plocha pre streetball, basketbal, malý futbal… No povedzte, neboli by Košice vďaka takémuto priestoru opäť o trošku výnimočnejšie? Podľa mňa určite áno.

O tom, či vám túto športovú lahôdku aj naozaj naservírujeme, rozhodnú poslanci mesta. Som prekvapený, že mnohí váhajú. Uvidíme na zajtrajšom zastupiteľstve.

Chcete vidieť podrobnosti? Pozrite si brožúru Reštart športovej infraštruktúry

Zvolili sme si ťažšiu cestu, neklameme, nekradneme, bojujeme za záujmy nášho mesta a jeho obyvateľov. Ak vás zaujíma, ako sa nám darí budovať fungujúce Košice, prihláste sa na odber newslettera mesta Košice.