Keď má moja tvrdohlavosť zmysel alebo ako sme zachránili vodu

Nekradneme, neklameme, chceme fungujúce Košice pre nás všetkých a nie pre skupinu vyvolených. Preto budeme vždy bojovať proti predaju majetku nás všetkých do súkromných rúk.

Malo to zmysel. Bojovali sme dlhé mesiace. Výsledkom je, že sme zachránili vodu na východe pre budúce generácie. Plány, bohvie akých podnikateľov, s nastrčenými ľuďmi do popredia, nevyšiel. Mám z toho obrovskú radosť. Vďaka nášmu úsiliu a súčasnej vláde, sme zabránili vstupu súkromníkov do VVS. Pritom to mal niekto v pozadí poriadne prešpekulované. Chýbalo málo a našu vodu by začali skupovať rôzne záujmové skupiny. Tie by následne ovplyvňovali jej cenu. Našťastie po tomto týždni majú smolu.

PARLAMENT STOPOL HROZIACU SKRYTÚ PRIVATIZÁCIU

Začnime od konca. Obce a mestá nebudú môcť predať akcie súkromným subjektom. Poslanci parlamentu o tom rozhodli len pred niekoľkými dňami. Národná rada vo štvrtok definitívne schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Predložili ju poslanci vládnych strán OĽaNO a SaS. Vďaka nej už nebude možný prevod akcií vodárenských spoločností do súkromných rúk. Vlastníkmi akcií sú v súčasnosti výhradne samosprávy a tak to aj ostane.

Toto sa v nedávnej minulosti snažil zmeniť istý advokát Prič. Ponúkal 100 tisíc eur obci Čerhov, za jej mizivé percento akcií vo VVS. Zaujímavé je, že tento pán advokát Prič na to, podľa svojich daňových priznaní, nemohol mať financie. Slovami klasika: niekto tajomný mu, s pravdepodobnosťou hraničiacou k istote, musel kryť chrbát. Kto to bol, a koľko ich bolo, sa ale už asi nedozvieme. Isté je, že či už Prič, alebo niekto tajomný, asi dnes nie je veľmi vysmiaty.

AKO SME BOLI V OBCI ČERHOV, PREHOVÁRAŤ STAROSTU

Pritom ešte koncom leta vyzeralo všetko inak. Starosta obce Čerhov bol pripravený predať akcie svojej obce. Núkali mu za ne 100 tisíc eur. Obec má pritom vo VVS len 0,07% podiel akcií. Pre porovnanie, mesto Košice má vyše 20% akcií VVS. Prečo by teda niekto chcel takto draho kúpiť , tak zanedbateľne málo akcií? Odpoveď je až triviálne jednoduchá. Vďaka nim by si kúpil vstupenku medzi akcionárov. Následne by už, vo vnútri spoločnosti, potichu skupoval ďalšie. Samozrejme už za úplne inú cenu.

Preto sme koncom augusta išli osobne za starostom Čerhova. Vysvetľovali sme mu, o čo sa v skutočnosti hrá. Že týchto hráčov nezaujíma blaho jeho obce, chcú sa dostať k akciám, aby na nich zarobili. Vysvetľovali sme mu, že súkromníkovi ide o zisk a že bude chcieť na vode v našom regióne zarobiť. Keď bude postupne silnejší, bude reálne tlačiť na to, aby voda bola na východe drahšia. Chápal nás, no zároveň videl aj 100 tisíc pre jeho malú obec. Bolo nám jasné, že presviedčaním to nepôjde. Navyše keby sa nám to aj v Čerhove podarilo, podnikatelia sa pokúsia zlomiť iného starostu. Bolo im jedno, kto poslúži zámeru.

VODU NA VÝCHODE TAK MOHOL ZACHRÁNIŤ LEN PARLAMENT ZMENOU ZÁKONA

Dnes už vieme, že sa to podarilo. Pred pol rokom sme boli však na začiatku nášho snaženia. Rýchlo sme našli spojencov, v stranách súčasnej koalície. Už sme v boji za ochranu vody neboli sami a z dnešného pohľadu sme získali rozhodujúcu silu. Aktívne sme sa začali stretávať a spolupracovať s poslancami Milanom Potockým, Tomášom Šudíkom (OĽANO), Vojtechom Tóthom, Petrom Libom (OĽANO), Rastislavom Jílekom (OĽANO), Vladom Zajačikom, Milošom Svrčekom (SME RODINA) a Radovanom Marcinčinom (OĽANO).

Pracovné stretnutie s vyše stovkou starostov a primátorov 24.8.2020

Áno, môžeme mať na súčasné kroky vlády rôzne pohľady. Najmä v tejto koronovej dobe sú politici stredobodom záujmu ľudí oveľa viac než bežne. V téme ochrany vody však boli pre nás všetkých rozhodujúcim faktorom a zaslúžia si obrovskú vďaku. Nakoniec nový zákon, ktorý dal stopku súkromníkom, podporili aj poslanci opozície. Za hlasovalo 120 zo 122 prítomných poslancov. To je dobrý signál pre ochranu vody v našej krajine.

A ČO Z TOHO MÁM JA? DOBRÝ POCIT A VIACERÝCH NOVÝCH NEPRIATEĽOV

Ale popravde, je mi to jedno. Nečakám od nikoho potlesk. So svojimi kolegami vo vedení mesta sme si na začiatku povedali, že budeme čestní, bez ohľadu na to, či sú naše rozhodnutia populárne, alebo nie. Košičania nakoniec rozhodnú, akých lídrov chcú. Rovnako postupujeme vo všetkom. Nekradneme, neklameme, chceme fungujúce Košice pre nás všetkých a nie pre skupinu vyvolených. Preto budeme vždy bojovať proti predaju majetku nás všetkých do súkromných rúk.