V okolí je pozitívnych viac, v meste sme na tom približne rovnako

Už druhý týždeň v Košiciach dobrovoľne testujeme. Pridali sa aj okolité obce. Vo väčšine z nich je percento pozitívnych vyššie ako u nás. O testovanie majú každý deň záujem tisíce Košičanov. Zdá sa ale, že menej, než pred týžňom.

ZA TRI DNI TESTOVANIA 436 POZITÍVNYCH

Do odberných miestností prišlo od piatka necelých 30 tisíc Košičanov. Ak by sme sa mali na to pozrieť v percentách, tak pozitivita je približne 1,6%. Príliš sa nelíši od tej z predchádzajúceho týždňa. Samozrejme, boli by sme radi, keby toto číslo bolo ešte nižšie. Vďaka testovaniu a následnej izolácii pozitívnych, sme ale predišli najhoršiemu. Viac ako 1200 pozitívnych Košičanov by sme mali v uliciach, v práci, pri najbližších. V týchto dňoch by to teda bolo u nás veľmi zlé a nemocnice by smerovali ku kolapsu, ktorý sme vďaka testovaniu tiež odvrátili. Som veľmi zvedavý, ako dopadne testovanie v okolitých obciach. Väčšina mala v prvé dni podstatne vyššiu mieru percenta pozitívnych. Počkáme si ale na finálne čísla, verím, že to pôjde dole aj tam.

PREČO SME SA ROZHODLI TESTOVAŤ A AKÝ TO MALO VÝZNAM?

Nie som najväčší fanúšik testovania. Určite nie za každú cenu. Aj preto sme ho v Košiciach urobili dobrovoľné, nikoho sme do ničoho netlačili. Pokiaľ však nemáme zaočkovanú väčšinu populácie, lepšiu prevenciu pred nekontrolovaným šírením vírusu nemáme.

Prosím, myslime na tých, ktorým korona spôsobuje veľké problémy. Nie všetci sme mladí a plní síl. Ale všetci tu žijeme spolu a nikto z nás nie je viac ako ten druhý. Potrebujeme sa navzájom a budeme sa potrebovať aj keď bude opäť dobre. Myslime na to. Čoskoro bude dobre. Musíme len ešte chvíľu vydržať.

Má zmysel pokračovať v dobrovoľnom testovaní. Už ale nie v takej miere, ako tomu bolo v posledných dvoch týždňoch. Počet ľudí, ktorí sa budú chcieť ísť testovať, bude v najbližších týždňoch klesať. Tým, ktorí budú mať záujem o test, chceme vytvoriť komfortné podmienky. Zároveň pomôžeme s testovaním aj okolitým dedinám. Mnoho ľudí z obcí totiž pracuje v Košiciach. Spoločne takto budeme mať šírenie choroby lepšie pod kontrolou. Každý zachránený život sa počíta.