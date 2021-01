Rozhodli sme sa správne, testy potvrdili naše obavy

V Košiciach sme testovať nemuseli. Neboli sme na tom tak, ako napríklad Nitra a okolie. Lenže informácie, ktoré sa k nám medzi sviatkami dostavávali, nasvedčovali tomu, že sa do kritickej situácie môžme rýchlo dostať.

Reagovať potom, by už nemalo zmysel. A tak sme zakročili 5 minút pred 12-tou. Vďaka dobrovoľnému testovaniu sme predišli v Košiciach kolapsu.

DESAŤTISÍCE OTESTOVANÝCH, STOVKY POZITÍVNYCH

Testovanie v Košiciach sme od prvej chvíle chceli robiť ako dobrovoľné. Mali sme na to viacero dôvodov. Tým hlavným bolo, že sme nechceli ťahať na testovanie ľudí, ktorí zostávajú doma a nie sú rizikom pre ostatných. Vieme, že je takých veľa a preto by ich testovanie nemalo žiadny zmysel. Skôr naopak. Ozývali sa ale hlasy, že to nie je správne, že neprídu práve tí, ktorí by mali. Výsledky ale ukazujú opak. Len za prvé dva dni sa prišlo otestovať viac ako 30 tisíc ľudí. Nemuseli a predsa prišli. Z nich bolo takmer 500 pozitívnych. Vďaka tomu, že o svojej pozitivite vedia, budú v izolácii. Nebudú tak rizikom pre svojich blízkych, priateľov, kolegov. Nemusíte byť zrovna matematik, aby vám bolo jasné, čo sme testovaním dosiahli. Zjednodušene: krivku nárastu pozitívnych prípadov v Košiciach, sme na niekoľko týždňov zrazili výrazne nadol.

KOŠICE SÚ PRÍKLADOM PRE CELÉ SLOVENSKO

A to hneď z viacerych dôvodov. Dokážeme sa spojiť, keď ide do tuhého. Keď sme ohlásili plošné testovanie, do 24 hodín sa nám prihlásili stovky zdravotníkov, či dobrovoľníkov. Viac ako 100 odberných tímov sme obsadili rýchlo a absolútne bez problémov. Musím sa priznať, takú spolupatričnosť a ochotu som naozaj nečakal. Hovoríme o približne 800 ľuďoch, ktorí pomáhali pri testovaní, alebo priamo testovali. Vďaka patrí samozrejme aj našim mestským policajtom, ktorí dohliadali na pokojný priebeh.

Mnohé samosprávy sa zrejme báli ísť do testovania. Asi mali obavu, že by ľudia dobrovoľne neprišli. My sme sa toho ale práve toho naopak nebáli. Verili sme Košičanom a tí nesklamali. Aj keby prišlo o polovicu menej ľudí, malo by to význam. Aj tak by sme zachytili a dokázali izolovať stovky pozitívnych.

Výrazne nás podržala aj vláda, ktorá nás pri testovaní od začiatku podporila. Osobne som telefonoval s premiérom a viacerými ministrami. Aj kvalitné testy od štátnych hmotných rezerv prišli načas a v množstvách na akých sme sa dohodli.

Je mnoho dôvodov pre ktoré sú ľudia sklamaní, zúfalí a frustrovaní. Ja tomu rozumiem. Každý z nás o niečo prišiel a ďalej prichádza. Mňa teší, že v poslednom čase prichádzajú aj dobré správy. Som optimista, čoskoro sa začneme vracať k normálnemu životu. Som o tom presvedčený.