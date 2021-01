5 unikátnych projektov, ktoré v roku 2021 zmenia Košice

Máme za sebou ťažký rok. Pandémia naplno zasiahla do fungovania každého z nás. Mesto nie je výnimkou. Veľké množstvo peňazí z rozpočtu muselo ísť inde, ako sme plánovali. Boj s vírusom stál mesto milióny.

Od rúšok, cez dezinfekciu, či zabezpečenie testovania. Toto všetko bolo poriadne drahé. Nehovoriac, že pandémia zasiahla aj do výkonu zamestnancov mesta z dôvodu pandemických opatrení tak ako aj do výkonu našich dodávateľov (architektov, projektantov, stavbárov...) Napriek tomu sme ale v projektoch a plánoch nezastali. Skôr naopak, podarilo sa nám naštartovať niekoľko takých, ktoré zmenia Košice na dlhé generácie. Nie všetky sa nám v roku 2021 podarí dokončiť, ale výrazne sa pohneme vpred.

1. KONEČNE BUDEME MAŤ PORIADNY PLAVECKÝ KOMPLEX

Vizualizácia plaveckého komplexu

Asi najvýraznejší úspech sa nám podaril na konci roka. Od Starého Mesta sa podarilo kúpiť Mestskú krytú plaváreň. Teraz už nič nebráni vo vybudovaní moderného plaveckého komplexu na úrovni 21. storočia, na ktorý budú Košičania hrdí. Nebudú sa musieť chodiť kúpať do iných miest, alebo zahraničia. Naopak, som si istý, že po dokončení budú chodiť plávať a relaxovať ľudia zo širokého regiónu k nám.

2. VYNOVENÁ ANGELS ARÉNA

Vizualizácia Angels Arény

Rekonštrukcia Angels arény naberá reálne kontúry. Bude z nej moderný športový stánok. Stavebné práce by sa mali začať už lete. Dôležité je, že projekt počíta aj s revitalizáciou celého v okolí arény tak, aby sme oživili nielen okolie arény ale aj celý par na Moyzesovej ulici. Skrášlime tak širšie centrum Košíc, čo je výrazným bonusom. Vo vnútri bude nové hľadisko s takmer 1000 miestami na sedenie. Samozrejmosťou je nová palubovka či šatne s kopletným športovým zázemím. Mesto halu rekonštruuje nielen pre basketbal, ale aj ďalších športovcov a kluby. V Angels aréne sa budú môcť hrať aj medzinárodné zápasy.

3. MLYNSKÝ NÁHON DOSTÁVAME ZNOVA DO ŽIVOTA

Vizualizácia Mlynského náhonu

Srdcová záležitosť každého hrdého Košičana. Prvé mlyny na Mlynskom jarku vznikli pravdepodobne už v polovici 14. storočia. V minulosti bol využívaný na rekreáciu ale aj ako hnacia sila. Je našou povinnosťou chrániť a budovať toto unikátne historické miesto. Práve v minulom roku sa nám podarilo výrazne pohnúť aj vďaka ľuďom v občianskom združení OZ Mlynský náhon. Vďaka medzinárodnej architektonickej súťaži sa podarilo vytvoriť ambiciózny projekt. Verím, že realizačný projekt spolu so stavebným povolením získame počas roka a na jar 2022 rozbehneme prvú.

4. SLANECKÁ CESTA

Slanecká cesta

Jedna z najvyťaženejších dopravných tepien v Košiciach sa dočká svojho rozšírenia. Poctivé dva roky príprav za ktorými sa skrýva práca desiatok zamestnancov magistrátu, stovky zmlúv, niekoľko metrov dokumentácie a posudkov mala zmysel. Získali sme dôležité stavebné povolenie a dnes je už vo vestníkoch vyhlásená verejná súťaž na dodávateľa. Okrem výstavby štvorprúdovej cesty sa zmodernizujú aj zastávky MHD a vznikne aj pozdĺž cesty cyklochodník. Nová Slanecká cesta bude stáť 20 miliónov a v decembri sme získali aj dôležité podklady k nenávratnému finančnému príspevku z Integrovaný regionálny operačného programu. Prvé autá by mali po nej jazdiť v lete 2023. Ak by sa táto komunikácia nerozšírila, podľa spracovanej dopravnej štúdie by tam za šesť rokov doprava počas špičky skolabovala a stala sa neprejazdnou. Slanecká cesta je najvyťaženejšou cestou II. triedy v Košickom kraji.

5. DOLNÁ BRÁNÁ BUDE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI

VIzualizácia Dolnej brány

Unikátne miesto, ktoré nám mnohé európske metropoly budú závidieť. Pred štvrť storočím počas rekonštrukcie Hlavnej ulice sme objavili ojedinelé podzemné priestory, ktoré sme síce zachránili ale nikdy sa nenašlo dosť energie a finančných zdrojov na odstránenie mnohých nedostatkov. Objednali sme štúdie, odborné posudky a začali sa zaoberať obnovou celého podzemného komplexu s možnosťou jeho financovania.

Prvé finančné prostriedky na obnovu sme získali vďaka cezhraničnej spolupráci. V tomto roku budeme hľadať ďalšie. Uvedomujeme si, že sprístupnenie Dolnej brány pre verejnosť by bolo ďalším výrazným krokom pre zatraktívnenie Košíc nielen turistom ale aj nám. Chceme si na tomto mieste pripomínať našu veľkolepú stredovekú históriu mať miesto kde sa budú chodiť naše deti sa učiť. Zážitková hodina dejepisu by priamo v priestoroch Dolnej brány nabrala úplne iný rozmer. Múzeum sprístupníme po obnove v závere roka a verím, že nájdeme aj ďalšie zdroje na opravu sarkofágu, ktorý naše dedičstvo ochraňuje odkrytím dlažby a uložením novej hydroizolácie.

Päť unikátnych projektov, ktoré sme vytipovali patria medzi tie najzaujímavejšie a výrazne zasiahnu do budúcnosti nášho mesta. Je však aj mnoho ďalších významných projektov, ktoré budeme postupne v rámci roka realizovať a verím, že si nájdu svojich priaznivcov. Nedá mi nespomenúť otvorenie Košickej futbalovej arény, výstavbu zariadenia pre seniorov v Krásnej, modernizácia autobusových zastávok, príprava realizačných projektov na obnovu električkových tratí. Budeme pokračovať v havarijných opravách mostov, ciest, chodníkov, budov základných škôl. Pribudne aj nový atletický ovál, streetballové ihrisko ale aj klzisko v mestskom parku.

Je toho naozaj mnoho a verím, že žiadna pandémia či politický negativizmus nás spomaľovať už nebude. Teším sa na prácu v roku 2021!