Smutné Vianoce pre mnohých Košičanov

Neviem či to bola druhá, tretia, či koľká vlna v poradí, ale tá vianočná bola určite najväčšia. Aspoň v Košiciach určite. Neveril som vlastným očiam, koľko pozitívnych sme pred sviatkami a počas nich mali.

Keď mi prichádzali čísla od testovacích tímov, tak sa musím priznať, že som bol v šoku. Približne každý siedmy človek bol pozitívny.

Ešteže sme testovali

Otestovať sa počas sviatkov na Slovensku bol obrovský problém. V mnohých mestách vôbec netestovali. O tom, že budú tieto problémy s testovaním, sme vedeli asi týždeň dopredu. Preto sme zabezpečili 3000 testov v réžii magistrátu. Bolo jasné, že viacerí Košičania sa vrátia domov až tesne pred vianočnými sviatkami a chceli sme, aby sa mohli otestovať. V prípade pozitívneho výsledku by predsa za svojimi blízkymi nešli. Je mi ľúto, že sa tak veľa ľudí dozvedelo veľmi zlú správu.

Na Štedrý deň z 335 testovaných - 54 pozitívnych

1.Sviatok vianočný z 442 testovaných - 65 pozitívnych

2.Sviatok vianočný zo 670 testovaných - 76 pozitívnych

Spolu je to takmer 200 ľudí chorých na Covid, ktorí by prišli k rodičom a starým rodičom, podali si ruku, objali by sa, spoločne navečerali...

Napriek zlým výsledkom som veľmi rád, že sme dali ľuďom šancu na testy

Som totiž presvedčený, že sme zachránili životy. Možno jeden, možno 50. Netrúfam si tipnúť. Ale stálo to za to. Ďakujem všetkým, ktorí prišli aj v tento vianočný čas, boli zodpovední a otestovali sa. Je skvelé, že nepozeráte len na svoje zdravie, ale myslíte aj na zdravie blízkych. Veľké poďakovanie patrí samozrejme zdravotníkom z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košiciach za odhodlanie a skvele odvedenú prácu, ale aj našim mestským policajtom v Košiciach za organizáciu. Veľmi si želám, aby bol rok 2021 postupne lepší. Nech nás tento rok mal naučiť čokoľvek, verím, že nás to naučil. Mňa utvrdil v tom, že spoločnými silami dokážeme viac.