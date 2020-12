TENTO ROK TRADIČNÚ KAPUSTNICU VARIŤ NEBUDEM!

Myslím to vážne. Poruším dlhoročnú tradíciu. Naozaj ju variť nebudem. Nieže by sa mi nechcelo, to skôr naopak, varím ju veľmi rád. Mám na to oveľa lepší dôvod, ako moju lenivosť. Tým, že ju nenavarím, pomôžem iným ľuďom.

Navyše anjelská kapustnica, ktorú som si už kúpil chutí výborne. Už som ju koštoval. A som rád, že si ju spolu so mnou kúpilo mnoho ďalších Košičanov. Mám veľmi dobrý pocit z toho, že vieme pomáhať.

NEMOHLI VARIŤ NA HLAVNEJ, ALE VYNAŠLI SA

Rok 2020 síce vyzerá na pohľad pekne. Dvojka, nula, dvojka, nula, ale každý z nás vie, že mal od pekného poriadne ďaleko. Každý z nás to mal ťažké. Lenže keď sa stretnem a rozprávam sa s ľuďmi, ktorí pomáhajú tým, čo bojujú doslova o prežitie, až vtedy vidím, kto to má naozaj ťažké. Je ale až neuveriteľné, ako sa dokážu vynájsť aj v týchto ťažkých časoch. Nechodia s rukami nastrčenými, nepýtajú, ale vymyslia. A opäť dokázali, že to vedia bravúrne.

Určite viete, že sa na Hlavnej každý rok varí Anjelská kapustnica. Výťažok z jej predaja ide na pomoc ľuďom v núdzi. Lenže kvôli korone ju tento rok na Hlavnej variť nemohli. Tých, ktorí sú za týmto charitatívnym projektom však nepriazeň tohto roka nezlomila. Kapustnicu navarili, pripravili do obalov a výsledok? Predali ju rýchlosťou svetla. Skvelé. Určite logisticky aj ľudsky náročnejšie, ale účinné. Majú môj obdiv a ja mám doma ich dve porcie výbornej kapustnice.

MYSLIME NA TÝCH, KTORÍ BDÚ MAŤ HORŠIE VIANOCE AKO MY

O štyri dni sú Vianoce. Každý z nás si ich určite predstavoval inak. Určite budú skromnejšie. Nielen na darčeky, ale aj na rodinné stretávanie. Musíme si odopierať, aby sme sa v budúcnosti mali lepšie. Nie je to ale také strašné a väčšina z nás to bez väčších problémov zvládne. Vždy však existuje recept, ako vám môže byť o čosi lepšie na duši. Stačí niekomu pomôcť. Ako, to už vie predsa každý z nás najlepšie.