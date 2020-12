Všetci sme o niečo prišli, niektorí o všetko

Žijeme ťažký rok. Všetci spoločne. Každý z nás o niečo prišiel. Obmedzujeme sa, dodržiavame pravidlá, ktoré majú výrazný vplyv na životy, čo sme žili doteraz. Keby nám niekto pred rokom povedal, že to bude takto, neverili by sme.

Dnes už môžeme skonštatovať, že rok 2020 bol zlý, pre všetkých. Lenže práve takéto skúsenosti nás môžu posunúť vpred. Ale, samozrejme, len ak sa poučíme.

Vianoce budú skromnejšie, ale nie je to práve o tom?

Nosíme rúška, aj keď si ich nikto z nás nepýtal, firmy prišli o zákazníkov, ľudia o prácu. Deti doteraz milovali prázdniny, a zrazu, keď ich majú tak dlho, najradšej by už boli v škole. Zrušili sa športové tréningy, bránili nám zapáliť sviečku na hroboch našich blízkych. Máme právo byť nahnevaní, sklamaní, dokonca aj zúfalí. Dozvedeli sme sa to, na čo sme po rokoch hojnosti radi zabúdali. Sme zraniteľní a veľmi ľahko. Zničí nás aj neviditeľný nepriateľ, nepotrebujeme žiadne čipy. Väčšina z nás to však zvládne. Dokonca som presvedčený, že nás to posilní.

Máme menej a predsa by som vás chcel požiadať, aby sme dávali viac ako kedykoľvek predtým. Nákupné košíky, ktoré v minulých rokoch praskali pod váhou darčekov, budú určite prázdnejšie. Keď vy teraz máte menej, je na 100% isté, že niektorí prišli aj o to málo, čo mali predtým. Mnohí aj o strechu nad hlavou. Títo ľudia majú rodiny deti, zodpovednosť. Môžete mi veriť, sú medzi nami a je ich veľa. Potrebujú nás, viac ako kedykoľvek predtým. Pomôžme im. Každý z vás vie o niekom takom, alebo o organizácii, ktorá preukázateľne pomáha. Nepotrebujete moje rady, komu a ako pomôcť.

Aj Hlavná je skromnejšia, aj keď sme chceli, aby to bolo inak

Celý rok plánujeme rozprávkové Vianoce a nakoniec sú skromnejšie ako kedykoľvek predtým. Áno, chceli sme rozprávkovú vianočnú dedinu plnú jedla, smiechu a zábavy. Namiesto toho je aj Hlavná symbolom tohto roka. Žije, svieti, žiari, snaží sa byť čo najviac Vianočná, ale nie je to ono. Odzrkadľuje sa v nej všetko to, čo nám rok 2020 priniesol.

Rok 2020 bol naozaj ťažký. Hľadajme v tom zmysel, pretože nič sa nedeje náhodou a je len na nás, či sa poučíme. Pomáhajme.