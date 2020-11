NEČAKÁM POTLESK, ALE ZACHRÁNILI SME VODU PRE CELÉ VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Má to zmysel. Má zmysel byť čestný a bojovať za správnu vec. Aj keď z toho máte len nepriateľov. Som nesmierne šťastný a hrdý na to, čo sa čestným ľuďom okolo nás podarilo. Voda pre budúce generácie sa nedostane do súkromných rúk.

K TOMU, ABY SME PRIŠLI O VODU CHÝBALO MÁLO

Čo sa vlastne stalo? Akcie vo VVS vlastnia mestá a obce. Začiatkom tohto roka sa ale chcel do spoločnosti dostať súkromník a potichu vodárne sprivatizovať. Poslúžiť v tomto pláne mu mala maličká obec Čerhov. Tá má síce mizivé a nepodstatné percento akcií, ale o to vôbec nešlo. Partička obchodníkov sa potrebovala dostať dnu do rodiny akcionárov a na to im stačí aj jedna akcia vodární. Následne by už potichučky a hlavne bez súťaže, skupovali výhodne ďalšie akcie. Aby sa nemuseli odhaliť, do popredia vystrčili, podľa obchodného registra nie veľmi bohatého, advokáta z Košíc. Starosta Čerhova sa netajil tým, že predajom akcií si obec finančne pomôže. S predajom veľký problém nemal. Lenže smola, my sme problém mali a tak sme začali nahlas hovoriť o tom, že sa potichučky chystá obrovská zlodejina, na konci ktorej nenápadne sprivatizujú VVS súkromníci. Od vzniku, až dodnes ich vlastnili iba obce, mestá a samotná spoločnosť.

NOVEMBER 2020, VYHRALI ĽUDIA NAD PRIVATIZÉRMI

V posledných dvoch týždňoch dostali privatizéri dva ťažké direkty. Najprv prokurátor napadol postup pri verejnej obchodnej súťaži obce Čerhov. V stredu zas Národná rada SR, schválila novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách z dielne SaS. Tá má zabrániť vstupu súkromníka do vodárenských spoločností. Zákon už čaká len na podpis prezidentky.

Ešte v júli, keď to vyzeralo, že ťaháme za kratší koniec, som Korzáru povedal toto: "Možnosť previesť akcie obce Čerhov na súkromného investora mimo samosprávy je prvým krokom k tomu, aby VVS mohli ovládnuť isté podnikateľské skupiny, čo vnímam s veľkým znepokojením. Chcem apelovať na akcionárov VVS, aby sa dôrazne vyhranili voči takýmto postupom, ktorých cieľom je faktická privatizácia vodární. Vyzývam všetkých akcionárov, aby neprevádzali akcie do súkromných rúk,“ varoval ešte v júli primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

Som rád, že sa ku mne postupne pridávali aj poslanci NRSR z východného Slovenska naprieč vládnymi stranami. Osobne chcem poďakovať Milanovi Potockému, Tomášovi Šudíkovi, Vojtechovi Tóthovi, Petrovi Libovi, Rastislavovi Jílekovi, Vladovi Zajačikovi, Milošovi Svrčekovi, či Radovanovi Marcinčinovi. Patrí vám obrovská vďaka za to, že sa podarilo odvrátiť privatizáciu vody, ktorá bude mať pre budúce generácie obrovskú hodnotu.

HREHA JE VRAJ NA NAŠEJ STRANE, PRIDAL SA KEĎ SME UŽ BOLI PORIADNE HLASNÍ

A na záver trochu odľahčene. Generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha tvrdí, že bol na strane dobra. Hovorí, že bol proti súkromnému vstupu do spoločnosti tiež. Treba si ale naliať čistej vody a povedať, kedy sa na tú našu stranu postavil. Bolo to v čase, kedy sa téme začali venovať aj celoslovenské médiá a už nám aktívne začali pomáhať a bojovať za záchranu vody aj poslanci NRSR. Pritom o tejto tichučkej akcii súkromníkov musel vedieť medzi prvými a teda oveľa skôr ako my. Vtedy som nepočul, že by mal niečo proti. Aby som bol ale fér, tak mu posielam palec hore. Síce neskoro, ale tento krát ste sa pán Hreha nakoniec rozhodli správne. Len tak ďalej.