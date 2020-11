ZIMNÁ ÚDRŽBA. DALŠÍ DÔKAZ, ŽE MESTO ZAČÍNA FUNGOVAŤ LEPŠIE A SMART

Keď si spomeniem na minulý november, až ma strasie. Nie preto, že by bol chladný, na počasie si presne nespomínam, ale kvôli tým nešťastným modrým tabuľkám.

Na tie pocity, keď som ich videl na chodníkoch po meste si pamätám presne. Sklamanie, rozhorčenie, zúfalstvo, beznádej. Ďalšie detaily asi opisovať nemusím. Vaše pocity boli určite podobné. Rozdiel bol v tom, že vy ste za tým videli neschopnosť mesta, my podstatne širší problém v rámci cestného zákona a zodpovednosti, ale výsledok bol rovnaký. Modré tabuľky s nápisom: Chodník v zime neudržiavaný. V tej chvíli som si povedal, že nikdy viac!

PRIŠLI SME S RIEŠENÍM NA DLHÉ ROKY DOPREDU

Už minulú zimu sme začali rozmýšľať, ako to urobiť lepšie. Postupne sa začal vytvárať plán, ktorý práve dostávame do života. Unikátny je v tom, že nám s čistením chodníkov pomôžu samotní Košičania. Dali sme možnosť “adoptovať si” takmer 600 chodníkov v celom meste. Zväčša ide o chodníky, ktoré sú ťažšie dostupné. Čistiť ich nedokážeme strojovo a nie je v silách mesta zamestnať toľko ľudí naraz, aby ich hneď po napadnutí sneh okamžite vyčistili. Spravidla sa množstvo chodníkov v minulosti nečistilo alebo boli vyčistené až po niekoľkých dňoch.

Prišli sme tak s nápadom adopcie chodníka cez špeciálnu aplikáciu. Ľudia v Košiciach tak dostali možnosť, aby si chodník pred svojim domom vyčistili po snežení sami, hneď a dokonca za odmenu. Všetko od výpočtu odmeny, prípravy podkladov pre banky či automatizované dispečerské pracovisko, ktoré automaticky eviduje vyčistenie či posypanie chodníka zabezpečí moderná aplikácia.

VÝSLEDOK? EŠTE ANI NESNEŽILO A 60% CHODNÍKOV UŽ MÁ SVOJHO PÁNA

Nie je tabuľka ako tabuľka.

Jedinou otázkou bolo, či dokážeme týmto nápadom nadchnúť samotných Košičanov. Bez nich by to totiž nešlo. Výsledok je ale skvelý, ľudia reagujú rýchlo a vo veľkom. Predpokladáme, že do prvého sneženia bude mať drvivá väčšina chodníkov majiteľa.

Naša chodníková novinka má ale aj ďalší, pre mňa veľmi dôležitý, rozmer. Dokážeme spolupracovať. Zapojiť ľudí do riešenia problému. Navzájom si pomáhať. Navyše, som si istý, že budeme inšpiráciou aj pre ďalšie samosprávy, ktoré nás budú v budúcom roku kopírovať. Naše riešenie je totiž jednoduché, zapája obyvateľov mesta a výsledkom sú čisté ulice okamžite. Bez ľudí by to bolo nemožné.

Ďakujem Košičania. Keď si pomáhame sme silnejší.

Mapu voľných chodníkov a ďalšie informácie nájdete tu: https://zimnaudrzba.kosice.sk/

video //www.youtube.com/embed/IhUI6CT5Py8