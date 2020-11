BOLI TO ŤAŽKÉ 2 ROKY, ALE POSTUPNE PRICHÁDZAJÚ FUNGUJÚCE KOŠICE

Rozhodli sme sa ísť ťažšou cestou. Neklameme, nekradneme ale pracujeme systematicky. Výsledkom je, že Košice sa stávajú férovejším a lepším mestom. Vyhrávajú najlepší, nie kamaráti... Makáme ďalej.

Sme v polčase. Presne pred 2 rokmi sa Košice zbavili po dlhom čase ľudí, ktorí preukázateľne škodili nášmu mestu. Za ich aroganciu, pochybné kamarát kšefty, či klamstvá, ste ich už mali plné zuby. Vovoľbách ste sa vyjadrili jasne, zvolili pre Košice zmenu a dôveru vložili do našich rúk.

ZMENA SA ALE NERODÍ ĽAHKO A NA ZAČIATKU PRIŠLI AJ SKLAMANIA

Verili ste nám, my sme si verili tiež a odhodlane sme sa pustili doťažkého upratovania. Mysleli sme si, že keď sme porazili ten zlý Smer, tak to už pôjde ľahko a rýchlo. Lenže urobili sme aj chyby.

Začali malé nezhody, ktoré sú síce prirodzené v každom vzťahu, lenže niektoré sa už napraviť nedali. Priznávam, prispela k tomu aj moja častá tvrdohlavosť. Vlastnosť ktorá je potrebná pre boj za správnu vec, ale ťažká na spoluprácu. Chyby boli na obidvoch stranách, ja som ale primátor a mámnajväčšiu zodpovednosť a preto to beriem to na seba.

VÝSLEDKY PRICHÁDZAJÚ POSTUPNE

Košice sa ale menia, menia sa od základov, menia sa od tých najmenších vecí. Od vecí, na ktorých závisí budúcnosť všetkých Košičanov. Naše mesto sa stáva férovejším, čestnejším a spravodlivejším. Výsledkyneprichádzajú náhle a bombasticky, ale postupne. Má to však svoje dôvody.

Rozhodli sme sa ísť ťažšou cestou. Neklameme, nekradneme ale pracujeme systematicky. Výsledkom je, že cesty a chodníky opravujeme lacnejšie o 20%. Vyhrávajú najlepší, nie kamaráti. Zamestnávame odborníkov, nie straníkov. Dávame viac peňazí do športu, kultúry, slabším. Naši predchodcovia predali za posledné roky viac ako 50 mestských bytov hlboko pod cenu, navyše ľuďom, ktorí byty následne rýchlo predávali ďalej. Komu? To sa už nedozvieme. My sme nepredali a nepredáme ani jeden. Mestské byty rekonštruujeme a prenajímame tým, ktorí sa dostali do problémov. Rovnako sa správame aj k ostatnému majetku mesta. Udržiavame ho pre ďalšie generácie.

BUDÚCI ROK BUDE UŽ KONEČNE ROKOM ZMIEN, PLAVÁREŇ, ANGELS ARÉNA, FUTBALOVÝ ŠTADIÓN, POLIKLINIKY...

Chceme dotiahnuť aj veľké projekty. Košice majú na viac a my to vieme. Bez malých, ale zásadných zmien, by to však nebolo možné. Už teraz sa neviem ale dočkať roku 2021. Chýba nám posledný krok k tomu, aby mesto dostalo do rúk mestskú plaváreň. Už v najbližších dňoch majú dať definitívnu bodku za týmto príbehom poslanci Starého mesta, ktorému plaváreň patrí. V posledných mesiacoch sme s nimi viedli veľmi konštruktívny dialóg. Aj im ide o to, aby sa v Košiciach vybudovala podriadny plavecký komplex, pre plavcov, športovcov, či rodiny s deťmi.

Isté je, že sa v roku 2021 zmení Angels Aréna. Pracujeme na tom už dlho a teraz to konečne bude aj vidieť. Neviem sa dočkať, lebo terajšia vyzerá hrozne. Nová bude samozrejme z vnútra, veľmi pekný pohľad na ňu bude aj zvonka, ale čo je bonusom, projekt myslel aj na okolie, zmení sa a bude vyzerať podstatne lepšie.

V budúcom roku otvoríme konečne aj futbalový štadión. Stále makáme na tom, aby bol v plnej verzii, čiže s poriadnymi tribúnami aj za bránami. Vďaka dobrým vzťahom so Slovenským futbalovým zväzom verím, že sa nám to podarí. Krajšie budú aj polikliniky. Už teraz je na svete projekt na ich rekonštrukciu. Samozrejme vo veľkom budeme opravovať cesty, chodníky, pokračovať v rekonštrukciách škol.

Teším sa už na rok 2021. Bude plný zmien pre Košičanov. Ďakujeme, že nám dôverujete. Je to pre nás dôležité.