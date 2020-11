KEĎ JE DOBRE HÁDAJME SA, KEĎ ZLE SPOLUPRACUJEME

Neberte to, ako návod. Hádať sa a doťahovať, je často zbytočné a my v Košiciach sa dokážeme hádať, aj keď to nie je treba. Občas to ale môže aj pomôcť veci.

TESTOVANÍM NA LETISKU SME PREKVAPILI VŠETKÝCH

Mnohí si to už nebudete možno pamäteť, ale aj prvú vlnu Korony sme zvládli spomedzi regiónov najlepšie. Ja si naozaj nemyslím, že je to náhoda. Keď ide do tuhého, vieme sa spájať a nachádzať netradičné riešenia. Potvrdilo sa to aj teraz. Je jedno, kto má ake politické tričko, všetci ťahali na maximum. Ako jedno z mála miest, sme mali vo viacerých častiach Košíc drive-in testovanie z áut. Vrcholom bolo testovanie na letisku, o ktorom sa písalo a hovorilo, asi v každom médiu, nielen na Slovensku. Mňa ale najviac teší, že ste to chválili najmä vy Košičania. Ľudia v politike sú zvyknutí skor na kritiku, ja nie som výnimkou, tak teraz veľmi potešili slová chvály.

A ČO TERAZ?