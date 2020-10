VÄČŠÍ CHAOS SOM V ŽIVOTE NEZAŽIL, MRZÍ MA, ŽE PREMIÉR NA NÁS ÚTOČÍ

Začnem ale pozitívne. Myslím si totiž, že myšlienka plošného testovania je vo svojej podstate dobrá. Hovorme však pravdu a neútočme na seba

Mnoho ľudí sa bojí, alebo ak aj strach nemajú, tak chcú vedieť, či sú zdraví. Niektorí možno zo zvedavosti, iní kvôli svojim blízkym. Dostupnosť testu bola doteraz zložitejšia a zrazu sa vďaka nápadu plošného testovania stala oveľa dostupnejšou. Zatiaľ by to bolo v poriadku, problém je však v prevedení.



MOHLI SME BYŤ DOBRÝM PRÍKLADOM PRE SVET, ALE POKAZILI SME SI TO

Som presvedčený, že pokiaľ by to bolo dobrovoľné testovanie a nie “dobrovoľné nasilu”, ľudia by reagovali úplne inak a väčšina by prišla. Nie som proti pozitívnej motivácii, aj s tou mohla vláda nejakým spôsobom narábať. Lenže, ak niečo, Slováci nemajú radi, sú to príkazy a zákazy. Tie zatienili dobrú myšlienku a bohužiaľ úplne znegovali všetko dobré. Namiesto toho, aby sme sa stali pozitívnym príkladom pre svet, čo sme sa podľa mňa naozaj mohli, ukázali sme ostatným, ako sa vyvarovať niektorých zbytočných chýb. V spoločnosti nastal stres, chaos, informácie sa miešajú s dezinformáciami, aj preto, že to, čo platilo včera, už na druhý deň neplatí. Testovať sa takto pod nátlakom nepôjdu ani tí, ktorí to pôvodne mali v pláne. V tomto chaose už mnohí ľudia ani neveria, či bude mať test nejakú hodnotu. Stratil sa pôvodný zmysel.



PREMIÉR NA MESTÁ A OBCE ÚTOČÍ, PREZIDENTKA TO ZACHRAŇUJE

A teraz si zhrňme v jednoduchosti, čo sa vlastne za posledné 2 týždne stalo. Premiér prišiel s nápadom plošného testovania. Takéto testovanie si netrúfla zrealizovať žiadna demokratická krajina. Slovenský líder si povedal, že to zvládneme za 2 týždne. Určite nie je prvý, koho to napadlo, ale je prvý, ktorý to dostal, v demokratickej krajine, do praxe. Na papieri to vyzerá fajn, realita však prináša problémy. Čas a ľudské kapacity. No a tak sa vláda rozhodla, že to predsa len lepšie zvládneme, keď polovicu starostí prenesie na mestá a obce. Čiže v praxi sa to rozdelilo nasledovne. Testy a vojakov dodá štát. Medikov, dobrovoľníkov, priestory a vlastne všetko dodajú primátori a starostovia.



V 260-TISÍCOVÝCH KOŠICIACH ŠIALENOSŤ

Podotýkam, za necelé 2 týždne, pri meniacich sa pravidlách z hodiny na hodinu. V Košiciach potrebujeme tisíce ľudí, ktorí majú vykonávať testovanie. Ak som vás pán premiér urazil, že som sa posťažoval do médií, že to nezvládame, tak sa ospravedlňujem. Ale pred tým som písal všetkým; ministrovi, generálom, plukovníkom... Viem, že máte toho veľa, ale hodiť na nás, že nedokážeme splniť to, čo ste si vy vymysleli a nás sa ani len neopýtali, bohužiaľ pri maximálnej snahe, zvládame len z vypätím všetkých síl. Makáme totiž už viac ako 10 dní, nejak to ale zvládneme lebo musíme a aj chceme pomôcť. Spája nás spoločný boj proti vírusu, za ktorý nikto z nás nemôže. Nabudúce skúsme viac spolupracovať a navzájom sa počúvať. Uvidíte, pôjde to ľahšie. Príklad, ako to robiť s väčším nadhľadom a empatiou, máte kúsok od Vás, v prezidentskom paláci.

Skúsim to zhrnúť: Hovorme si pravdu, dôverujme si a neútočme na seba. No a najbližšie dni buďme zodpovední a tolerantní.

Informácia pre Košičanov: https://korona.kosice.sk je linka pre všetkých, ktorí potrebujú informácie a pre všetkých, ktorí sa prídu testovať, aby vedeli kde sa ako dlho čaká.