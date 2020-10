Rekonštrukcia električkových tratí v Košiciach bude

Neverte fámam, rekonštrukciu električkových tratí v Košiciach sme nezastavili. A keďže v poslednej dobe sa o investíciu v hodnote viac ako 160 mili eur zaujíma mnoho ľudí, rozhodol som, že vám to takpovediac vysvetlím po lopate.

Zhrňme si fakty, za môjho predchodcu Richarda Rašiho sa zrekonštruovala električková trať po ktorej jazdí “dvojka“, šestka a okrem toho aj úsek od Československej armády cez Zimnú až k Botanickej záhrade. Nechcem sa už radšej vracať k tomu, za akých podmienok to bolo a koľko reklamácií a nedorobkov musíme ešte aj po tých rokoch v súčasnosti riešiť, sústreďme sa radšej na to, čo (ne)máme teraz. Po predchádzajúcich rekonštrukciách nebolo nič pripravené a neplánoval sa ani žiaden úsek.

Okrem vyššie uvedeného sa už nič iné (trate na Južnej Triede, Alejovej, v Barci, Nad jazerom atď.) rekonštruovať nemali. Takisto žiaden ďalší úsek nebol ani len v nejakom dlhodobom pláne pripravený na rekonštrukciu. Z tohto dôvodu som preto nemohol ja a ani nikto z mojich spolupracovníkov zastaviť niečo, čo reálne neexistovalo a nebol na to nikde vyčlenený ani len jeden cent.

Po našom príchode na magistrát koncom roka 2018 sme nikde nenašli zámer alebo nejaký dokument , aby sa ešte v tomto volebnom období mohli čerpať financie na rekonštrukciu električkových tratí v Košiciach.

Jediný zámer, ktorý sme našli, bolo vysúťažiť projektovú dokumentáciu s možnosťou, že by sa samotné trate rekonštruovali až v priebehu nasledujúceho programovacieho obdobia v rokoch 2021-2027.

Mimochodom odhadovaná suma za rekonštrukciu všetkých tratí vychádza na 162 milióna eur. Aj to bol jeden z dôvodov, že v podmienkach novej súťaži sa namiesto jedného uceleného úseku urobili projekty na sedem samostatných častí. Tie pripraví spoločnosť Remi consult, ktorá sa stala víťazom opakovanej súťaže. Pri takomto rozdelení na časti je väčšia šanca na získanie financií z eurofondov, než by tomu bolo predtým.

Chceme začať s Alejovou, pokračovať na Jazere, Južnej triede a v Barci

Takže ešte raz, my sme nezrušili žiadnu rekonštrukciu električkových tratí nezrušili a ani sme nespôsobili žiadne ich meškanie. Práve naopak, keďže sa v Košiciach ešte veľa rokov nemalo nič rekonštruovať, rozhodli sme sa to zmeniť a urýchliť celý tento proces. Košičania si to konečne zaslúžia a za seba vám môžem zaručiť, že urobíme všetko možné aj nemožné, aby sa tento plán mohol stať v roku 2023, dokedy sa dajú realizovať projekty zo súčasného programovacieho obdobia eurofondov, aj realitou.

Chceme docieliť aj to, aby sa potom v ďalších rokoch mohli rekonštruovať aj ďalšie úseky vrátane sídliska Nad jazerom, na ktorom sa začne najprv s rozširovaním Slaneckej cesty a po jej skončení by mohla prísť na rad aj električková trať.

Sedem úsekov električkových tratí, ktorým chystáme projekty na ich rekonštrukciu:

- Alejová ulica, od križovatky pri moste VSS po kruhový objazd Moldavská ulica (predpokladaná cena rekonštrukcie 28,5 milióna eur)

- Slanecká cesta, od križovatky pri Moste VSS až k obratisku na Važeckej ulici (53,3milióna eur)

- Obratisko na Važeckej ulici (5 milióna eur)

- Južná trieda, od križovatky pri Moste VSS po križovatku s Cintorínskou ulicou (11,7milióna eur)

- Južná trieda, zvyšná časť smerom k Námestiu Osloboditeľov (32,6 milióna eur)

- Barca - Južná trieda a ulica Osloboditeľov od križovatky pri Moste VSS po obratisko pri soche Jána Pavla II (18,2 milióna eur)

- Obratisko pri soche Jána Pavla II v Barci (2,8 milióna eur).