Populizmus alebo zodpovednosť?

Minulá vláda ľuďom rada populisticky rozdávala. Tých balíčkov, ktoré radi nálepkovali slovíčkom ZADARMO bolo neúrekom. Mnohé ale nezaplatili oni, ale hodili ich na krk mestám a obciam. Vo volebnom roku sa doslova odtrhli z reťaze.

Každý človek a samozrejme politik obzvlášť, chce byť obľúbený. Je nám to prirodzené. Nepoznám nikoho, kto by sa dobrovoľne rozhodol byť neobľúbený. Sú ale chvíle, kedy viete, že musíte urobiť rozhodnutie, ktoré je zodpovedné, ale nie je populárne. My v Košiciach, ale aj ostatní primátori a starostovia spolu s poslancami na celom Slovensku, sme také rozhodnutie nedávno urobili. Ľuďom sme zdvihli dane.

Vyššie dane sú dôsledok, málo sa hovorí o príčinách

Obedy zadarmo, vyššie platy učiteľom, rekreačné poukazy, zmeny v daňových zákonoch... stoja Košice ročne 20 miliónov eur navyše. V minulom roku sme spolu s primátormi mnohých miest boli protestovať pred Národnou radou. Nepomohlo.

SMER už nemá ani jedného primátora krajského mesta, takže sa na nás len škodoradostne usmievali. Som si istý, že to urobili naschvál. Dane tak museli zvyšovať mestá a obce po celom Slovensku, nie len Košice. Krajské mestá ich majú približne v rovnakej výške.

V Košiciach postupne ušetríme milióny

Máme výsledky. Naše opatrenia, ktorými sme stopli akékoľvek kamarátske kšefty šetria mestu už teraz státisíce. Napríklad jedlo pre naše deti nakupujeme každý rok o pol milióna eur lacnejšie. Rozdiel je v tom, že nakupujeme elektronicky a nie bez verejného obstarávania, ako naši predchodcovia. Pritom strava je často aj na vyššej úrovni ako predtým. Rovnako to robíme aj pri opravách ciest a chodníkov. Oproti bývalému vedeniu šetríme na zákazkách v priemere 20%. Čerešničkou na torte je oprava škôl. Na opravách 18-tich škôl v Košiciach mesto ušetrilo len v tomto roku takmer 300 tisíc eur. To sú pre Košičanov možno neviditeľné zmeny, ale z hľadiska budúcnosti veľmi dôležité.

Ľudia v pozadí, chcú aby sa veci vrátili do „normálu“

Kšefty sa skončili a postupne pretrhali. Zástup neprajníkov sa preto stále rozširuje. Tí ľudia sa s prehrou nezmierili a robia všetko, aby Polačeka očiernili. Treba uznať, že sa im to darí. Negatívne novinové články sú často ich práca. Niekedy až nechápem z čoho všetkého sa dá vyrobiť kauza. Napríklad najnovšie kritizujú aj to, že sme pomohli počas Korony dôchodcom. Áno, dali sme peniaze na ochranu seniorov, ale aj vďaka tomu ani jeden nezomrel.

Zvýšenie daní nám, ktorým záleží na Košiciach, ubližujú. Vieme o tom, ale napriek výraznému šetreniu sme nemali inú možnosť. Nekradneme, neklameme a pracujeme pre Košičanov. Nič nezahmlievame a všetko robíme transparentne. Verím, že to na konci dňa Košičania pochopia.