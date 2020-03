Prečo som si znížil plat a prečo musíme zachrániť seniorov?

Ekonomické dopady budú tvrdé, ale v tejto chvíli hráme najmä o ľudské životy. Musíme sa zomknúť a rozmýšľať, ako si čo najviac pomôcť. Chceme sa poučiť z vývoja v Číne, Taliansku, či najnovšie Španielsku. Vieme, čo máme robiť.

Do konca tohto roka budem poberať zákonom stanovené minimum. Rozhodol som sa tak, pretože vidím, že ľudia v našom meste začínajú trpieť. Momentálne síce ja a môj tím makáme prakticky nonstop, ani víkendy pre nás neplatia, ale aj tak cítim, že je to v tejto situácii správne. Sme ešte len na začiatku krízy a von sa z nej dostaneme, len keď si budeme pomáhať. Všetci veríme, že sa mimoriadny stav čoskoro skončí, ale zároveň vieme, že to tak vôbec nemusí byť a trvať môže ešte niekoľko týždňov, ale aj mesiacov.

Pomôžeme tým, ktorí našu pomoc teraz najviac potrebujú

Ekonomické dopady budú tvrdé, ale v tejto chvíli hráme najmä o ľudské životy. Teraz nie je ale čas na maľovanie nejakých krízových scenárov. To vôbec nechcem. Práve naopak, musíme sa zomknúť a rozmýšľať, ako si čo najviac pomôcť. Chceme sa poučiť z vývoja v Číne, Taliansku, či najnovšie Španielsku. Vieme, čo máme robiť, pomáhať starším. Vieme, že oni sú najzraniteľnejší a je našou povinnosťou im pomáhať tak, aby nemuseli vychádzať zo svojich domovov, ideálne vôbec. Všetci čítate noviny, sociálne siete a preto nemusím opisovať to, ako lekári postupujú v čase preťaženia v krajinách, ktoré som spomínal. Behá mi z toho mráz po chrbte a zdá sa mi, že to snáď ani nemôže byť pravda. Takúto situáciu sme tu nemali od druhej svetovej vojny. Prosím, myslime na to, kým nie je neskoro. Najlepšou vakcínou v súčasnosti je naozaj disciplína. Lepšiu lekári zatiaľ nevynašli. Nie je to fráza.



Parkovanie zadarmo, lístky na MHD + 60 dní

Mestská hromadná doprava premáva v sviatočnom režime. Aj tak ale myslíme na to, aby ste ju využívali čo najmenej, preto sme sa rozhodli, že parkovanie v meste bude po celý čas mimoriadnej situácie zadarmo. Rozhodli sme sa tak urobiť z dôvodu ešte väčšej ochrany obyvateľov. Ak ľudia potrebujú ísť do mesta, či už pracovne, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, je lepšie, aby išli autom, ako hromadnou dopravou. Robíme všetko pre to, aby sa vám to oplatilo čo najviac.

Košičania sú pre mesto na prvom mieste a platí to aj v prípade tých, ktorí cestujú mestskou hromadnou dopravou. Chcem ubezpečiť všetkých, ktorí si kúpili časové lístky, že neprídu o svoje peniaze. Platnosť vášho lístka automaticky predlžujeme o 60 dní. Čiže, ak váš lístok platí do konca marca, jeho platnosť bude po tomto opatrení predĺžená až do konca mája. Predĺženie vašich lístkov si nemusíte nikde označovať. Platí + 60 dní od dátumu konca platnosti.

Podnikatelia, živnostníci, ale aj zamestnanci začínajú, alebo v krátkom čase začnú mať finančné ťažkosti. Vidím to na vlastné oči, rozprávam sa s tými ľuďmi. Vaša situácia mi nie je ľahostajná. Buďme v tomto krízovom čase solidárni. Sme v tom všetci spolu a len spoločne to zvládneme.