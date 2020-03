Budeme mať novú vládu, čo to znamená pre Košice?

Verím, že odchodom smerákov bude lepšie. V Košiciach určite. Matovičovci povedali, že sa nebude pomáhať na základe straníckeho trička, ale všetkým rovnako. Ak to tak bude, čakajú nás roky rozvoja.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že to, akú vládu má naša krajina, nemá na mestá a obce veľký vplyv. Veď máme svoje rozpočty, zastupiteľstvá, vízie, programy a vo svojich rozhodnutiach sme autonómni.

Nie je to však celkom tak, ak vám vláda pomáha, ide všetko ľahšie, ak naopak hádže pod nohy polená, je to problém. Viem, o čom píšem, s Pellegrinim a hlavne s Rašim, som si totiž užil svoje.

DANE IŠLI HORE KVÔLI FICOVÝM BALÍČKOM, EYOF NEMÁME KVÔLI RAŠIMU

To sú len dva príklady, ktoré jasne ukazujú, aký vplyv má vláda na naše mesto. Len v skratke osviežim pamäť. EYOF, hry mládeže, ktoré sa budú konať na Slovensku o rok, sme museli odmietnuť, lebo by sme to z tých peňazí, čo nám vláda poskytla, neboli urobili ani len na priemernej úrovni. Tu je jasná Rašiho stopa. Keď sme sa organizácie vzdali, posunuli hry do Banskej Bystrice. Tá zrazu dostala o vyše 20 miliónov viac. Škoda rečí o tom viac písať.

No a dane musela zdvihnúť drvivá väčšina samospráv preto, lebo sa Fico doslova odtrhol z reťaze. Ľuďom rozdával balíčky ako na bežiacom páse, ale keďže je skúsený harcovník, zaplatiť to nechal mestá a obce. Vo väčšine z nich už aj tak nemá svojich ľudí, tak čo? Veď v Košiciach ľudia aj tak kritizujú za dane Polačeka. Ak by som bol populista a hral na seba, nikdy by sme dane nedvíhali. Problém je v tom, že do dvoch rokov by sa mesto kvôli tomu dostalo do nútenej správy. To som nemohol dopustiť a tak som radšej obetoval popularitu a povýšil nad ňu zodpovednosť.

SOM PRESVEDČENÝ, ŽE BUDE LEPŠIE

Aby som ale nebol skeptický, tak ja verím, že odchodom smerákov bude lepšie. V Košiciach určite. Matovičovci povedali, že sa nebude pomáhať na základe straníckeho trička, ale všetkým rovnako. Ak to tak bude, čakajú nás roky rozvoja. Máme pripravené a už aj rozbehnuté projekty za milióny. Nielen plaváreň, ale už môžem pomaly prezradiť, že pracujeme aj na modernej športovej hale, kde by sa mali v budúcnosti hrávať kolektívne športy a mala by slúžiť aj na spoločenské podujatia. Podobnú modernú halu na Slovensku zatiaľ nemáme. Okrem toho už intenzívne pracujeme na bytoch pre tých, ktorí to najviac potrebujú, ale aj na tom, aby sme opravili tento rok opäť čo najviac ciest a chodníkov. To ale berieme ako samozrejmosť.

Voľby dopadli veľmi dobre, aj keď z môjho pohľadu nie úplne dokonale. Mne tam chýbajú dve strany, ktoré mali na to byť v parlamente a možno aj vo vláde. Dôležité je teraz udržať vládu pokope, lebo smeráci budú ešte dlho kopať. Stále majú veľa peňazí, svojich ľudí, trolov. Prišli ale o vplyv a my musíme urobiť všetko preto, aby ho už nikdy nezískali späť.