Pivo, víno, trochu tvrdého, chlebíčky... Takto útočia zúfalci

Mám takú zásadu, na hlúpe a populistické útoky nereagujem. Hlavne preto, že sú za nimi väčšinou Smeráci a zúfalých ľudí používajú len ako návnadu. Zatiaľ čo sa oni pred ľuďmi snažia hrať na pekných. Pred voľbami som si ich zákernosti a hyenizmus “užil” až nadmerne. Horšie to už hádam ani byť nemôže. Im nejde o pravdu, ale o naše pošpinenie. Aj keď nerád, urobím teraz výnimku a budem reagovať na dvoch pánov, ktorí majú bujnú fantáziu. Nie kvôli nim, nestoja mi za to, ale kvôli ostatným ľuďom, ktorí sa ma pýtajú, či sa naozaj zo mňa stal papaláš. Nie, nestal.

DETEKTÍV DJORDJEVIČ A VEDEC BRIXI

Začalo sa to pred niekoľkými týždňami, keď si Otto Brixi, bývalý poslanec národnej rady za Smer, vymyslel, že obedujem za mestské peniaze. Vraj sa tým po meste chválim a na obedy pozývam aj kamošov a neviem koho ďalšieho. Samozrejme, na mestský účet.

FAKTY: pokiaľ nehostíme nejakú dôležitú návštevu, väčšinou zahraničnú, na ktorej musím byť prítomný aj ja, stravujem sa takmer vždy v jedálni na magistráte. Samozrejme si to platím zo svojich súkromných peňazí. Pokiaľ ide o spomínané pracovné obedy, tak na to je určený takzvaný reprezentačný fond mesta. Čiže, neplatím to ja, ale mesto Košice. Nie je to žiadna špecialita Košíc, ale má ho každé mesto, samospráva, ministerstvá... Smiešne obvinenia pána Brixiho, ktoré si dofarbil, ako sa mu hodilo, som vtedy nevysvetľoval. Ako som už spomínal, na takéto vymyslené ohováračky sa snažím nereagovať. Od chlapíka, ktorý o sebe tvrdí, že je špičkový vedec, by som ale čakal, že pravdivé a overené informácie si ctí o čosi viac. Neukázal ani len jednu faktúru, pričom všetky sú v zmysle zákona zverejnené. Ale nechajme Brixiho Brixim, u neho sa to len začalo.

DETEKTÍV DJORDJEVIČ ZISTIL, ŽE PRACUJEM NESKORO VEČER A PIJEM PIVO

Máme v Košiciach takého poslanca. Volá sa Michal Djordjevič. No a tento poslanec má taký, nazvime to svojský štýl. Pasuje sa do role ochrancu zákona, dobrých mravov a mestskej pokladnice. Je to taký svojský kritik vedenia mesta. Priznávam, jeho štýl je celkom zábavný. Rýchlo sa nadchne a čo nevie, to si často domyslí, ale je pri tom celkom vtipný. V minulosti už škandalózne odhalil, že námestník Gibóda bol v Číne a pohoršoval sa, či sa na takéto výlety majú skladať Košičania. Keď sme mu vysvetlili, že cestu hradili Číňania, nechal to tak. Michal nie je ten typ, ktorého silnou stránkou by bolo ospravedlňovať sa, ale nevadí, aj na to sme si už zvykli. Jeho domyslené príspevky radi zdieľajú také politické „elity“ ako Raši a Lenártová. To nepotrebuje žiadny ďalší komentár.

No a najnovšia agenda tohto samozvaného detektíva viedla k šokujúcemu odhaleniu. Od mesta si vyžiadal informácie, ako nakladáme s repre fondom. Samozrejme sme mu ich dali, lebo nemáme čo skrývať a keď sme ľuďom povedali, že budeme transparentní, tak to aj dodržiavame. Za bývalého vedenia by sa k informáciám nikdy nikto nedostal. Skúšal som to často. Michal zistil presne to, čo zistiť chcel a napísal o tom presne tak, ako chcel na sociálnej sieti.

MICHAL DJORDJEVIČ: “Polaček si necháva z mestských peňazí preplácať nie len obedy, ale aj nočné alkoholové pitky”. Ja byť nezainteresovaným človekom, nedajbože mojím voličom, tak sa asi nahnevám a som sklamaný z toho Jara Polačeka, ktorý sľuboval, že v Košiciach urobí poriadok. To bol cieľ a myslím, že sa autorovi aj sčasti podaril. Ľudia sa vo väčšine prípadov nahnevali.

FAKTY: V prvom rade, reprezentačný fond mesta neslúži výhradne pre primátora. Využívajú ho aj námestníci, sekretariát, ale aj protokol na zabezpečenie všetkého potrebného pre návštevy. Peniaze z neho sa využívajú na rôzne veci. Keby sme to mali rozdeliť na drobné, tak ja osobne som z neho použil dve, možno tri stotiny.

RUDOLF SCHUSTER MI NEDÁVNO POVEDAL: KEĎ NIEKOMU VADÍ LEN TO, ČO ZJEŠ, ZAMENÁ TO, ŽE SVOJU ROBOTU ROBÍŠ DOBRE

Djordjevič píše, že sa napchávam a pijem na účet mesta a má pravdu. Tak isto, ako sa predo mnou napchával a pil Raši, Knapík, Trebula, Bauer, Schuster a ďalší. Lebo to napchávanie a pitie nie je v skutočnosti napchávanie a pitie, ale väčšinou rokovanie, alebo protokolárne nadväzovanie spoluprác. Naše mesto má viac ako 20 partnerských miest, s ktorými spolupracujeme a navštevujeme sa. Za minulý rok som prijal návštevy z mnohých európskych štátov, ale aj z iných kontinentov. Hostí sme, samozrejme, ponúkli jedlom a pitím. Okrem iných jedli na účet mesta v minulom roku aj zástupcovia športovcov a športových zväzov z krajín, ktorí naše mesto navštívili pri MS v hokeji, hokejbale...

Napchávanie, ako to nazýva pán poslanec, napríklad obnovilo vzťahy v rámci cezhraničných spoluprác, ktoré boli na bode mrazu s Maďarskom či Ukrajinou. A aj vďaka tomu dnes máme naštartované projekty za milióny eur. O tom ale niekedy nabudúce. Djordjevič odhalil, že niektoré účty boli zaplatené neskoro večer. No áno, práca primátora nie je na 8 a pol hodiny. Stáva sa, že prichádzam domov neskoro. To je ozaj škandalózne odhalenie.

Naposledy som sa napríklad v nedeľu večer stretol s primátorom Užhorodu. Bolo nás sedem. Delegácia z Užhorodu mala 5 členov. S primátorom som dohodol spoločnú investíciu z EU fondov do vzdelávania v rámci cezhraničnej spolupráce. Takýchto stretnutí je mnoho, štandardný pracovný čas je jednoducho krátky. Čestne priznávam, že na tomto stretnutí sme si aj pripili. Nehanbím sa za to. V minulosti sa alkohol vyúčtovával ako chlebíčky. Ja klamať ako Raši nebudem.

Ďakujem tým, ktorí sa nenechajú takýmito lacnými bombastickými statusmi otráviť a veria nám aj naďalej. Pozerajte, prosím, na to, kto ich prináša a prečo. Nemám problém s konštruktívnou kritikou, práve naopak, posúva ma a určite je nás aj za čo kritizovať. Faktom ale je, že nekradneme, nikomu nič nedlhujeme a makáme, koľko len vládzeme. Každý jeden cent z mestskej kasy ide pre Košičanov a do Košíc.