Verím, že nového premiéra budú Košice zaujímať

Lebo ten súčasný o nás záujem nemá. Nestojíme mu ani za to, aby nám odpísal na našu žiadosť. Pritom sme chceli len rovnaké zaobchádzanie ako s Bratislavou. Už dva mesiace má na stole list, v ktorom ho žiadame o odpustenie dlhu v približne rovnakej výške, ako nedávno odpustil štát Bratislave. Premiér mlčí, nedokázal sa zmôcť ani na jeden riadok. Aby som mu ale úplne nekrivdil, tak šanca, že to stihne do volieb tu stále je.



Už sa naozaj neviem dočkať, kedy sa obdobie vládnutia Smeru skončí. Tesne pred voľbami vnímam, že nálada medzi ľudmi nie je ideálna. Musíme si však uvedomiť, že ide naozaj o veľa. Politici rozhodujú o osude krajiny. Viem, že byť politikom nie je populárne, ale vládni politici sú tí, ktorí majú veľký vplyv na to, ako bude náš štát, mestá a obce vyzerať. Keď si vyberieme zle, tak to môže dopadnút napríklad aj tak, že si postavia vilu priamo v parku a ľudia s tým nič nedokážu urobiť.



Ja voliť určite pôjdem. Lebo viem, že aj môj hlas rozhodne o tom, do akého Slovenska sa o necelé tri týždne prebudíme. Budeme mať ale len jeden pokus, na to netreba zabúdať. Fico a spol. nám tu zanechávajú poriadny bordel. Povedané obrazne: vytrhali nám zo štátu ešte aj tie parkety. Upratovanie bude možno trvať aj viac ako 4 roky, ale začať treba okamžite.



DÔVOD NA PANIKU NEVIDÍM

Ľudia na Slovensku chcú zmenu. To nie je len moje želanie, ale reálny fakt. Som presvedčený, že je v našich silách dokončiť to, čo sme v komunálnych a krajských voľbách začali. Tam sme sa dokázali spojiť a SMER poraziť. V regiónoch červená farba vybledla, už ju takmer nevidieť. Lenže pokiaľ ju nepremaľujeme aj na najvyššej úrovni, veľkých zmien sa nedočkáme.



Za ten rok, odkedy sme ich napríklad vymenili my v Košiciach, sa zmenilo mnohé. Skončilo rodinkárstvo. Mestské podniky riadia transparentne zvolení ľudia, nie kamoši, ako tomu bolo predtým. Rozhoduje len a len odbornosť. Zastavili sme predaj mestského majetku. Nepredali sme napríklad ani jeden mestský byt a ani nepredáme. Ušetrili sme milióny na čistých a férových verejných obstarávaniach. Dodávame kvalitnejšie jedlo pre naše deti. Dodávateľov vyberáme opäť, ako inak, transparentne. Aj vďaka tomu dávame napríklad 2x toľko peňazí do športu. Robíme na projekte plavárne, rekonštruujeme mestské byty, opravujeme chodníky, cesty. Ľudia nás kritizujú, že to ide pomaly a majú pravdu. To preto, že sa to snažíme robiť poriadne a to chce čas. Zázraky na počkanie sľubovali tí, ktorí nám stále vládnu.



Verím, že onedlho sa ľuďom na Slovensku bude žiť slobodnejšie, bezpečnejšie, budú viac dôverovať justícii, zdravotníctvu, ale aj tomu, že ich deti budú múdrejšie, lebo ich budú učiť inšpiratívni učitelia. Na to ale potrebujeme politikov, ktorí chcú reálnu zmenu. Ja verím, že ju onedlho prinesú. Poďte voliť. Vy ste tí, ktorí rozhodnú.